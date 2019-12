Szeretettel és szenvedéssel tudott szolgálni – Kaszap Istvánra emlékeztek Székesfehérváron

Advent időszakára esik a Székesfehérvári Egyházmegye egyik kiemelt eseménye, Kaszap István halálának évfordulója, amelyről minden esztendőben koncelebrált püspöki szentmisével emlékeznek meg a Prohászka-templomban.

Idén is sokan gyűltek össze az egyházmegye határain túlról is: Budapestről, Budakesziről, Budaörsről érkeztek diákok, és ott voltak a fehérvári szentimrés iskolások is, hogy együtt imádkozzanak a szent életű fehérvári kispap boldoggá avatásáért. A főpásztor Kaszap Istvánnak az emléktemplomban található sírjánál fogadta a zarándokokat.

A szentmise elején Tóth Tamás plébános azokról beszélt, akik számos nehéz élethelyzetben kérésükre meghallgatást találtak, és ezért hálatáblát helyeztek el Kaszap István sírja körül. Arról is beszélt, a hitvalló fiataltól megtanulhatjuk, ne csak kérjünk, hanem bízzuk rá magunkat egészen Isten gondviselő kegyelmére.

A főpásztor beszédében megerősítette a plébános szavait, és elmondta: Kaszap István magas eszményeket követett, mert egészen Istennek akart élni. Teljesen Őrá bízta életét, ahogy ez naplójából kiderül, és családja is megtapasztalhatta halálának körülményeiből. „Kaszap István kijelentette és leírta: az életszentség útja, hogy nem alkuszunk meg a gyengeséggel… Nem biztos, hogy a bűnnélküliség ez az út – pláne egy fiatalnál –, hanem a törekvés, hogy tudja újrakezdeni, hogy nem nyugszik bele a középszerűségbe, hogy akar egészen Istennek tetszésére lenni. Ha így nézzük, csodálatos példaképet látunk, akihez érdemes fordulni.”

A megyéspüspök végül felolvasta azt a dokumentumot, amelyben 2006-ban az illetékes kongregáció megállapította, hogy Kaszap István az erényeket hősi fokon gyakorolta. XVI. Benedek pápa ezt hivatalosan megerősítette ezekkel a szavakkal: „Megállapítást nyert, hogy Isten szolgája Kaszap István, a Jézus Társaságának jelöltje a hit, a remény, az Isten iránti és a felebaráti szeretet isteni erényét, valamint az okosság, az igazságosság, mértékletesség és bátorság sarkalatos erényeit hősies fokon gyakorolta.”

A szentmise után a hagyományoknak megfelelően Spányi Antal püspök vezetésével az egyházmegye papsága, a zarándokok, az iskolások, a cserkészek és a hívek Kaszap István sírjához vonultak, hogy megköszönjék közbenjárását, az imameghallgatásokat, és kérjék Istentől mihamarabbi boldoggá avatását. Az imádság után a főpásztor megáldotta a budapesti Kaszap István Alapítvány tagjait.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Lugosi Balázs

Magyar Kurír