Szeretettel a közöny diktatúrája ellen – Átadták a Caritas Hungarica díjakat

A Katolikus Karitász által 2012-ben alapított Caritas Hungarica-díjat azok az önkéntesek kapják, akik hosszú időn át kiemelkedő szorgalommal szolgálták a rászorulókat. Áldozatos munkájuk a magányosok, betegek, fogyatékossággal élők és a társadalom peremére sodródott emberek és családok mindennapjaiban hoz enyhülést és reményt.

A Katolikus Karitász kiemelt feladatának tekinti, hogy elismerje és értékelje önkéntesei sokrétű, példaértékű szolgálatát, amelyet különböző szociális területen, országszerte végeznek.

A díj célja nemcsak a személyes áldozatvállalás megbecsülése, hanem az önkéntesség társadalmi megbecsültségének erősítése, valamint a jótékonyság és karitatív tevékenységek iránti elköteleződés ösztönzése is.

A díjátadó ünnepséget hálaadó szentmise vezette be, amelyet Fekete Szabolcs Benedek, a Karitász püspök elnöke celebrált paptestvérei körében. Homíliájában Assisi Szent Ferenc rendkívüli életpéldájára és szolgálatára hívta fel a figyelmet két pillért emelve ki: a kiengesztelődésből fakadó békeszolgálatot és a személyesség kultúráját.

Szabolcs püspök felidézte Szent Ferenc bátor, párbeszédre épülő tettét a keresztes háborúk idején: nem a fegyverek erejében bízott, hanem a tiszteletteljes kommunikációban, amely képes áthidalni a szakadékokat. A mai kor kihívásai között

az egységet romboló viszályokat, pletykát és rágalmat nevezte meg, s arra buzdított, hogy a plébániákon, csoportokban, családokban legyünk a béke eszközei.

Kiemelt üzenetként hangzott el a személyesség fontossága: a szegényekhez, betegekhez és kitaszítottakhoz való fizikai és lelki közelség. A szentbeszéd a „személytelenség már-már diktatúrájával” szemben a személyes jelenlétet és a konkrét, emberséges gesztusokat sürgette.

A szolgálat három gyakorlati alapelveként a figyelmesség, a tisztelet és a szeretet jelent meg.

A püspök elnök imádsággal és áldással fordult a Karitász önkéntesei felé, kérve, hogy Assisi Szent Ferenc lelkiségével gyarapítsák magukban a béke és a személyes jelenlét lelkületét a mindennapi szolgálatban.

Az ünnepélyes díjátadó ünnepségen, melyen Klaus Höhn, a segélyszervezet németországi nagykövete is jelen volt, idén harmincnégy díjazott vehetett át Caritas Hungarica-díjat. Őket Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatója köszöntötte, a szolgáló szeretet értékét hangsúlyozva. Mint mondta: „Csodálatos ajándék, kegyelem az, ha felismertük, hogy az irgalmas szeretet kézzel fogható, életszagú gyakorlása a küldetésünk, a feladatunk. Jézus Krisztus mutatta meg nekünk, hogy az igazi erő nem a hatalomban és a vagyonban rejlik, hanem az együttérzésben, a másik ember mellett való kiállásban.”

Rámutatott arra is, hogy mások szolgálatának gyümölcsei nem statisztikákban mérhetők, hanem egy-egy mosolyban, gesztusban mutatkoznak meg.

Hangsúlyozta, hogy a díjazottak életük részévé tették a segítést, és állhatatosan jelen vannak a legnehezebb helyzetekben is. Ők a csendes építői egy emberibb, testvéribb világnak. A Karitász nevében az igazgató köszönetet mondott minden önkéntes áldozatos szolgálatáért.

A kitüntetésben részesülők elismerő oklevelet, egy különleges Karitász-jelvényt és a díjazottakat méltató kiadványt vehettek át Fekete Szabolcs Benedek püspök elnöktől, Zagyva Richárd országos igazgatótól, és egyházmegyei igazgatójuktól.

Az önkéntesek nevében Zemlényi Katica, a székesfehérvári Almássy-telepi Krisztus Király Karitász Csoport vezetője mondott beszédet, megköszönve a vezetőség megbecsülését és bizalmát az önkéntes szolgálat iránt. Elmondta, hogy az elismerés a mögöttük álló karitászcsoportoké is, akik fáradhatatlanul felkeresik a rászorulókat, az egyedülállókat és a nagycsaládokat, s nem csupán csomagokat visznek, hanem odaforduló szót, fizikai és lelki támaszt, mert a szenvedőkben Jézust látják.

Hangsúlyozta, hogy a díj a családok türelmét és támogatását is elismeri, akik gyakran nélkülözni kénytelenek szeretteiket a szolgálat idején.

Végül arra buzdított: „Kedves díjazottak, mondjátok el sokaknak, hogy milyen örömötök van ebben a szolgálatban. Hívjátok a fiatalokat is, hogy segítsenek nekünk, hogy amit mi elkezdtünk, azt folytassák ők, és hogy ők is megtapasztalhassák ezt a csodálatos munkát, a Karitász-munkát.”

Jelenleg a Katolikus Karitász országos hálózatában 16 egyházmegyei központban, több mint 800 csoportban közel tízezer alkalmi vagy állandó önkéntes végez szolgálatot a rászorulókért.

A kitüntettek névsora az alábbiakban olvasható:

DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE

Nagyné Varga Zsuzsanna

Tamás Ferencné

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE

Batta Mária

Géczy Andrea

Tóth Annamária

ESZTERGOM–BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE

Csepi Józsefné

Pataki Erzsébet

GYŐRI EGYHÁZMEGYE

Fejes Sándorné

Mandl Józsefné

KALOCSA–KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYE

Marton Ferencné

Páncsics Istvánné

Novákné Lovas Erzsébet

KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE

Domján Kálmánné

Dr. Vajda Péter

NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE

Áncsák Sándorné

Dr. Véghseőné Papp Zsuzsanna

PÉCSI EGYHÁZMEGYE

Kovács Jánosné

Osztafin Miklós

Veszelkáné Maul Márta Mária

SZEGED–CSANÁDI EGYHÁZMEGYE

Bérdi Józsefné

Horváth‑Varga Sándorné

Nagy Istvánné

SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

Baltási Klára Mária

Mogyorós Attiláné

Zemlényi Katica

SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE

László Judit

Dr. Sárközi Violetta

Tolvaj Dezső

VÁCI EGYHÁZMEGYE

Hutyánszki Pálné

Szalai Jánosné

Szegeczky Tibor Pálné

VESZPRÉMI FŐEGYHÁZMEGYE

Kiss Ferencné

Özv. Kovács Mária

Varga István

Forrás: Szabados Edina/Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor/Katolikus Karitász

Magyar Kurír