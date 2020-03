Szétválasztott sziámi ikrek: Rabeyán sürgős műtétet kellett végrehajtani

A márciusi beavatkozásra a december elején beültetett szövettágító implantátum néhány héttel ezelőtt bekövetkezett nem kívánt állapotváltozása miatt volt szükség: a kislány homlokán kiterjedt seb keletkezett, amelynek ellátásával egyidejűleg az implantátum és a környező szövetek rekonstrukciója is megtörtént.

A sikeres műtéti szakaszt követően így remélhetőleg biztonsággal elvégezhető lesz Rabeya 2020 nyarára tervezett koponyacsontpótlása.

A kislányok rehabilitációja folytatódik a Cselekvés Alapítvány magyar–bangladesi projektjének keretein belül.

A magyar rehabilitációs csapat szakemberei, a bangladesi kollégák és a szülők közti részletes konzultációt és egyeztetést követően megállapodás született mindkét gyermek Rabeya csontpótló műtétét követő rehabilitációjáról. A rehabilitációs csapat megkezdte a szükséges szervezőmunkát, amely magában foglalja a rehabilitáció ütemezését, az intézmény fogadókészségének biztosítását, valamint a szülők és a család életkörülményeinek megteremtését. Megállapodás született közös tudományos kutatás megkezdéséről is, amelynek irányításáról és szervezéséről is az alapítvány gondoskodik. Rabeya és Rukaya aktuális állapotáról friss és részletes írásos tájékoztatás és videó is található az alapítvány honlapján.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány márciusban kiutazó rehabilitációs csapatát Császár Zsuzsanna gyermekklinikai szakpszichológus vezette. Dakkában csatlakozott Sirályné Hardi Margit, a Semmelweis Egyetem Pető András Karának konduktora, aki második alkalommal volt kint egyhónapos szolgálatban.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvosai, Pataki Gergely és Kalatovics Artúr a mostani bangladesi látogatás alkalmával a 2020 nyarára tervezett plasztikai-helyreállító és égési sebészeti misszió pácienseinek előszelekcióját is elvégezték biztonságos, izolált, kórházi környezetben: 32 fejlődési rendellenességgel született valamint égési sérült pácienst – főként gyermekeket – sikerült megvizsgálni és felvenni a műtéti programba. Egy nyolcéves, fejsérülést szenvedett kislány esetében sürgős műtétre volt szükség; az ő fején tenyérnyi szövethiányt látott el speciális módszerrel a magyar plasztikai sebészeti csapat a hazautazást megelőző napon.

A plasztikai sebészeti és rehabilitációs csapat biztonságos és a tervezettnél korábbi hazahozatala az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Bangladesi Népi Köztársaság Magyarországi Konzulátusának közös erőfeszítésével valósult meg, a járványügyi korlátozások miatti utolsó repülőgépjáratok egyikével.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány 2002 óta tevékenykedik a magyar egészségügyi ellátórendszer minőségének javítása érdekében, és a jelenlegi koronavírus-járvány idején 38 kórházi ágy biztosításával és egészségügyi önkéntesek szervezésével segíti a megfertőződött betegek hazai ellátását.

Csókay András kéréséhez csatlakozva, a szétválasztó műtét előtt, alatt és után is arra kértük olvasóinkat, hogy imádkozzunk az ikrekért. Az idegsebész március 18-án este a második alkalommal megrendezett Esztergomi beszélgetések című program keretében megköszönte és továbbra is kéri folytassuk az imát.

Forrás és fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány

Magyar Kurír