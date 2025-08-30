Szigetszentmártonban tartották meg a KAZETTA könnyűzenei tábort

A vasárnapi nyitónapot követően komoly zenei munka indult a táborban. Öt napon keresztül egyéni gitár-, ének-, zeneelmélet órákat követően délutánonként szakmai előadásokon vettek részt a tábor lakói.

A témák közt szerepelt két napon keresztül zeneelmélet, illetve szerzői jogi alapismeretek. Farkasházi Dávid, a budapesti Szent István-bazilika karnagya a taizéi zene gyakorlatáról tartott előadást. Koncert vagy imádság címmel Sziráki Péter, a Rád találtam! dicsőítő csoport vezetője osztotta meg gondolatait, pénteken végül a tábor egyik főszervezője, Marczell Márton az imádság, kreativitás, dalszerzés témakörében adott további támpontot a hallgatóságnak.

Kedden este különleges élménnyel örvendeztette meg a tábort a tanárok közössége: a hagyománnyá vált tanári koncert idén sem maradt el.

A szakmai előadások után zenekari próbák során készültek fel az alkalmi zenekarok a szombati táborzáró koncertre, két-két dallal, a tanárok segítségével. Ezeket a zenekari programokat nagy izgalmak kísérték, hiszen sokak számára a kiválasztott dal teljesen ismeretlen volt, vagy éppen egy olyan díszítést, extra szólamot írtak hozzá, amely teljesen felfrissítette az adott éneket.

Ezek a műhelymunkák, illetve az ezekre felkészítő egyéni órák azok, amelyek a tábor alaphangulatát megadták. Ezek által tudják később hazai terepen is igény szerint frissíteni a zenei megszólalásaikat a helyi zenészek, bővíteni a tudásukat. A közös zenélés pedig összehozta az addig adott esetben egymást nem ismerő zenészeket is, megelőlegezve egy hosszútávú közös munkát a nem egy városban, közösségben szolgáló zenészekkel is. Hiszen az itt kialakult barátságok, zenei-szakmai kapcsolatok hosszútávon is gyümölcsöt hozhatnak: több alkalommal hallhattunk országon belül és országhatáron kívül is létrejött találkozókról, amely kiindulópontja egy-egy közös zenei műhelymunka volt.

A szombati zárókoncert az idei táborban is nyilvános volt. Délután fél 4-től már jöttek a barátok, ismerősök, rokonok, akik izgatottan várták a koncertet. Megtisztelő volt a tábor minden lakójának, hogy Sillye Jenő, akit nem egy előadó példaképei között emlegetett, ellátogatott a koncertre, hiszen többek között két unokája is a tábori zenekarok egyikében zenélt.

A szombat záróakkordját a Csima Zsolt által vezényelt, a tábor tagjaiból összeált kórus előadása adta, amelyet idén is tapsviharral jutalmaztak.

Vasárnap, a tábor utolsó napján még együtt szentelték meg az Úr napját a helyi hívekkel, közösen vettek részt a szentmisén, az Azúr zenekar zenei szolgálatával. Szent Márton templomát teljesen megtöltötte az ünneplő közösség, és közösen énekelték a tábor lakóival együtt a szentmise énekeit. Kallós Péter plébános szívből köszönte, hogy településüket választották a szervezők az idei tábornak, hiszen a szentmisén vállalt szolgálat által a helyi közösséget is erősítették, példát, ötletet adva számukra is a későbbi szolgálathoz.

Szöveg: Csanády Lőrinc

Fotó: Nagy Lajosné Kata

Magyar Kurír