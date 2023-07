Színpad lesz az adományokat szállító kamionból – A Máltai Szimfónia zenekara a pécsi Fényfesztiválon

A Waberer’s hatalmas Volvo nyergesvontatója, amely év közben adományokkal járja az országot, július 6-án este Varga Vince tervei alapján alakul látványos pop-up színpaddá Pécs belvárosában.

A koncert illeszkedik a hetedik Zsolnay Fényfesztivál tematikájába, melynek középpontjában idén az „együtt létezés” (coexistence) áll. A fesztiválon olyan műalkotásokat és programokat láthat a közönség, amelyek a művészetek felvillanyozó erejével tudatosan reagálnak a környezeti és társadalmi problémákra. Az Örömzene öt tengelyen – Guruló Szimfónia című koncertet Pécsett, a Kossuth téren rendezik meg a fesztivál nyitóestéjén csütörtökön, 22 órától.

A Máltai Szimfónia program zenekara egy negyventonnás nyergesvontatóból kialakított színpadon lép fel. A Waberer’s–Szemerey Logisztika (WSZL) flottájába tartozó Volvo kamion tavaly tavaly december óta a Máltai Szeretetszolgálatot megjelenítő grafikával ellátott ponyvával szállítja az adományokat. A kamiont megnyitják a nézők felé, a belső részben fotókiállítást rendeznek be, a közönség pedig kényelmes ülőhelyeken hallgathatja a koncertet.

Az este házigazdája Matta Lóránt színész, bábművész; a Bóbita Bábszínház pedig meglepetéssel készül az esti koncetre.

„Nagyszerű zenészek, művészek és támogatók vannak mellettünk, akiknek köszönhetően a szimfóniás gyerekek már többször felléptek Budapesten, de Bécsben és Salzburgban is álltak már színpadon, most pedig egy nemzetközi fesztiválon fognak bemutatkozni. Az a gyerek, aki egy ilyen koncertről hazatér, már nem ugyanaz, mint aki elment rá. A gyerekek már nem csupán előzenekarként lépnek fel, hanem az Óbudai Danubia Zenekar társművészeiként, és kifejezetten az ő számukra komponált műveket adnak elő neves énekesekkel vagy önálló produkcióként. A közös zenélés a hivatásos művészek számára is nagy élmény, a közönség pedig már nemcsak a mosolygós gyermekarcokat tapsolja meg, hanem a valódi zenei teljesítményt. Ez az integráció valóságos útja lehet” – mondta Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos.

A 75 éves Waberer’s leányvállalata, a WSZL a koronavírus-járvány idején vált a karitatív szervezet stratégiai partnerévé, míg a Volvo Hungária Kft. 2022 óta támogatja rendszeresen a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét. Az együttműködés azonban ezúttal több mint anyagi támogatás: hozzájárulás ahhoz, hogy a gyerekek életre szóló élményeket szerezzenek, a közönség pedig találkozzon a felzárkózó településeken élő tehetséges fiatal zenészekkel, aminek köszönhetően egyre többen ismerhetik meg az idén tízéves Máltai Szimfónia programot és a nehéz helyzetben élő gyerekekből álló zenekart, ami a társadalmi beilleszkedés és felzárkózás ügyét is szolgálja.

