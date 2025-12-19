Szívből Istenhez – Gyermekalkotások a Váci Egyházmegyei Könyvtár jubileumán

A Váci Egyházmegyei Könyvtár alapításának 150 éves évfordulója alkalmából alkotópályázatot hirdetett gyermekek számára Szívből Istenhez – Az én imáim könyve címmel.

A pályázat célja volt lehetőséget adni a fiataloknak arra, hogy kreatív módon, személyes hangon fejezzék ki kapcsolatukat Istennel. A résztvevők megtapasztalhatták és felfedezhették, hogy az ima személyes beszélgetés Istennel: lehet színes, egyszerű, hosszú vagy rövid, komoly vagy akár játékos is, de minden esetben egyéni és bensőséges kincs – egy különleges nyelv, amelyen megszólíthatjuk Őt.

Az ötletet a könyvtár egyik különleges gyűjteménye, a Liturgikus Tár inspirálta, amely számos ritka és értékes imakönyvet, valamint szentképet őriz.

A pályázatra az egész egyházmegye területéről érkeztek szebbnél-szebb alkotások, Tiszajenőtől egészen Kazárig. A beérkezett munkákat háromtagú zsűri értékelte, amelynek tagjai Györffy-Kovács Adrienn rajztanár, képzőművész, művészetterapeuta; Arnold Fülöp hitoktató, a Váci Egyházmegye hitoktatási vezetője; valamint Balázs András lelkipásztor, ikonfestő, művészetterapeuta voltak.

Az ünnepélyes díjátadóra december 12-én, pénteken került sor a püspöki palota dísztermében, ahol közel nyolcvan izgatott pályázó, hozzátartozó és pedagógus gyűlt össze. A lelki ráhangolódást Kalecz Barnabás, a Váci Piarista Gimnázium tanulójának előadásában elhangzó karácsonyi egyházi népének segítette. Ezt követően a zsűri tagjai osztották meg gondolataikat a pályamunkák kapcsán az ima, az alkotás és a művészet lelki gyümölcseiről.

A kis imakönyvek sokszínűsége jól tükrözte az alkotók egyéniségét: volt, aki klasszikus imaszövegekkel fordult Istenhez, míg mások saját, mélyen személyes gondolataikat fogalmazták meg. A rajzok és díszítések mind arról tanúskodtak, hogy az alkotások szívből születtek, és hitelesen közvetítik a gyermekek megismételhetetlen, őszinte és színes személyiségét – ami felnőttek számára is tanulságos és lelkesítő.

Az eredeti tervek szerint három korcsoportban történt volna a díjazás, ám a beérkezett pályamunkák életkori megoszlása nem volt egyenletes. Ezért a zsűri végül alsó tagozatos, felső tagozatos és formai kategóriákban osztott ki díjakat. A különdíj kategóriában a Váci Egyházmegyei Könyvtár is jutalmazott alkotásokat egyedi szempontok alapján.

A pályamunkák mögött jól érzékelhető volt a támogató szülői és pedagógusi háttér, ezért a könyvtár külön köszönetet mondott a kiemelkedő pedagógusi munkáért: a borsosberényi, a péceli, a kazári és a váci Karolina általános iskolák hitoktatói részesültek elismerő oklevélben. A díjátadó végén a résztvevők számára lehetőség nyílt a püspöki palota megtekintésére is. Az ünnepi délutánt szeretetvendégség és a Dunakanyar- és Vác csodálatos panorámájának látványa zárta a székesegyház toronykilátójából.

A pályázatot kísérő eseményként a beérkezett alkotásokból kis kiállítás is készült, amely 2026. január 12-ig megtekinthető a püspöki palotában, így az érdeklődők szélesebb köre is bepillantást nyerhet a gyermekek szívből fakadó, őszinte imáiba és alkotásaiba.

A díjazottak nevei ITT olvashatók.

Szöveg: Varga-Kohári Mária

Forrás és fotó: Váci Egyházmegyei Könyvtár/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír