Szívesen lennél zarándoktábor-vezető?

Olyan keresztény pedagógusok, hitoktatók, közösségvezetők jelentkezését várják, akik a jövőben – akár már jövő nyáron – szívesen vezetnének egyhetes ifjúsági zarándoklatot maguk által verbuvált 12–25 éves fiataloknak a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett Zarándoktábor Program keretében. A képzés szakmai támogatója a Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület.

„Zarándoklataink és egész életünk alapélménye, hogy úton lévő emberek, homo viatorok vagyunk. Vándorlásunkban társul szegődik az Isten, aki formál és új emberré alakít bennünket. A gyalogos zarándoklás testet-lelket megújító hatását már sokan megtapasztaltuk: minden út néhány lépéssel közelebb segített Teremtőnkhöz, valódi önmagunkhoz és embertársainkhoz. Milyen jó lenne, ha minél több fiatal is útra kelne és átélhetné ezt! E vágytól vezérelve hirdetjük meg és indítjuk el képzésünket” – fogalmaznak a szervezők.

A résztvevők a zarándoktáborvezető-képzésen zarándoklással kapcsolatos elméleti ismereteiket bővíthetik, illetve elsajátíthatják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek a zarándoktáborok vezetéséhez szükségesek.

A képzés felépítése és időtartama:

A képzés négy teljes napot vesz igénybe, három nap digitális online képzésből és egy nap terepgyakorlatból áll, az előtalálkozót és a vizsgát beleszámítva összesen 45 tanegységből áll.

Jelentkezési határidő:

Az őszi képzésre:

2025. október 31. éjfél (23.59)

A tavaszi képzésre:

2026. március 4. éjfél (23.59)

A képzés helyszíne:

Az elméleti képzés online valósul meg, a terepgyakorlat Budapesten és környékén lesz (Hűvösvölgy, Pesthidegkút).

A képzés elvégzői táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által szervezett Zarándoktábor Programban.

Részletes tájékoztatás ITT található.

Forrás: MSZKI

Magyar Kurír