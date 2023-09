Szociális központot adtak át Kőszegen, a többi egyházi épület felújítása is jól halad

Székely János szombethelyi megyéspüspök; Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár; Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára; Vámos Zoltán főispán és Básthy Béla, Kőszeg város polgármestere együtt tekintették meg a felújítás alatt álló épületeket és kaptak tájékoztatást a fejlesztések jelenlegi állásáról.

Elsőként a Kálvária templomot tekintették meg, ahol az 1940-es évek végén keletkezett tűz után végeztek utoljára helyreállítási, felújítási munkálatokat. Az épület külsejét az 1970-es években tették rendbe. A teljes épületbelső, a teljes homlokzat és udvar, a támfal, a támfal feletti és közvetlenül előtte lévő terület felújításával nyeri vissza régi szépségét az épület és környezete. Az épület berendezései és szobrai restaurátorok munkája nyomán újulnak meg. A nemrég előkerült remetelak falfestésének restaurálása folyik.

A verbita rendház felújításának első ütemében – többek között – sor került a tetőzet felújítására, a padlástér szigetelésére, a külső homlokzat javítására. A belső munkálatok során – egyebek mellett – felújították az alagsori és földszinti vizesblokkokat, ahol akadálymentes wc-ket is kialakítottak, emellett a manzárd szintjén felújították és korszerűsítették a szobákat, a vizesblokkokat, valamint az új felszálló vezetékeket is kiépítették. Fernandes Loyd verbita atya kalauzolta a vendégeket a rendházban és beszélt a rendház hasznosításával kapcsolatos jövőbeli tervekről.

A temetői Szent Vér-kápolna külső és belső felújítása a vízelvezetési munkákkal együtt befejeződött, ahogy egyes berendezések és szobrok restaurálása is. Itt is súlyos statikai károkat korrigáltak: a templom boltozata süllyedt meg, a déli fal elmozdulása miatt.

A Jézus Szíve templommal kapcsolatban a toronyfelújítás kapott nagy visszhangot az elmúlt időszakban. Erről kisfilm is készült, amelyben szakértők magyarázzák el a torony elmozdulásának okát, valamint azt, hogy a helyreállítás – a torony visszaemelése vízszintes helyzetbe – mit is jelent. A Jézus Szíve templom évtizedek óta beázott; emiatt nagyon súlyosan károsodott a tetőszerkezet, a torony meg is dőlt, a műkőből készült falburkolati elemek tönkrementek és veszélyessé váltak.

A toronyfelújításról készült kisfilm ITT megtekinthető.

A Szent Jakab- és Szent Imre-templomokban régészeti feltárásokat is folytattak a szakemberek, amelyek segítségével Kőszeg város múltjának eddig kevéssé ismert részleteiről is információkat szerezhettek. Jelenleg már a belső helyreállítási munkák zajlanak, köztük a faoltárok és -szobrok restaurálási munkálatai. A felújítás részét képezi az épületek külső megújítása is.

Ami pedig már elkészült, az az egykori „szegényház” külső-belső felújítása, valamint új funkciójának megfelelő átalakítása. Azt a kőszegi kutatásokból tudjuk, hogy a korábban itt állt épületet évszázadokkal korábban elbontották, és annak helyére húzták fel a jelenlegit. Azt biztosan tudni, hogy a barokk korban már állt: ispotályként, azaz kórházként funkcionált, a kapubehajtó egyik oldalán a férfiakat, a másik felén a nőket látták el. A kápolna részt később alakították ki, és akkor falazták elé a most az út szélén álló harangtornyot. Az épület mellett az udvar parkosítása is megtörtént. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a megyében több helyen működtet már megváltozott munkaképességűek számára nappali foglalkoztatókat, ilyen intézmény lesz az egykori kőszegi szegényházból is, ami mostantól a Szent Erzsébet Szociális Központ nevet viseli.

Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató elmondta: a kőszegi intézményben nyolcvan fő ellátására van lehetőség. Közül negyvenen Kőszegről és a környező 15 településről járnak majd be mindennap. A másik negyven fő közösségi ellátásban részesül: a karitász munkatársai látogatnak majd ki az emberekhez és segítenek nekik felkészülni – mentálisan és egészségileg –, hogy aztán később ők is bejárjanak majd a szociális központba.

Kőszeg a magyarság történelmében kiemelt helyen szerepel – hangsúlyozta Székely János megyéspüspök köszöntőjében. A Jézus Szíve templom állapota miatt fordultak segítségért a kormányhoz, amely több egyházi épület felújítását is támogatta. Ami itt történt Kőszegen, az nemcsak a vallási közösségek életét segíti, hanem minden kőszegit büszkévé tesz és az idelátogatók is ámulattal tekintenek majd a városi épületekre. És segítik a város és a környék szegényeit, akik betegség, időskor miatt erre a segítségre rászorulnak. A kereszténységből élet fakad: ha a hitünk igazi, akkor átjárja a kultúrát, tudományt, megjelenik a városokban, alakítja a családok életét és jótettek fakadnak belőle – mondta Székely János.

Ágh Péter országgyűlési képviselő beszédében felidézte azt az Orbán Viktor miniszterelnökkel lezajlott találkozóját, amelyen a kormányfő támogatásáról biztosította a kőszegi egyházi épületek felújításának a tervét, ahogy más fontos kőszegi fejlesztésekét is. Ennek eredményét pedig már látni is a városban: utak újultak meg, parkolókat alakítottak ki. Emellett új temetőt alakítanak ki és a mentőállomás építése is megkezdődhet. Ágh Péter hangsúlyozta: Kőszeg értékekkel teli város, sok még a teendő az értékek megmentése érdekében. Őrizzük meg a szövetségünket, amellyel nagy dolgokat tudtunk eddig is elérni és a jövőben is így lesz – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Soltész Miklós államtitkár beszédében hangsúlyozta: a kőszegi fejlesztések nemcsak az Egyház, hanem a város, a nemzet fejlődését és értékeinek bemutatását is szolgálják. Hatalmas változás történt a városban az elmúlt években, és ez a változás olyan szintű, ami kevés városnál jelenik meg ilyen mértékben. Soltész Miklós fontosnak nevezte az egyház és az állam együttműködését, jelezve, hogy az érkező kéréseket a megfelelő szinten és lehetőségek figyelembe vételével igyekeznek a jövőben is támogatni. Sokan támadják az egyházi beruházásokat, de el kell mondani, hogy egy-egy ilyen beruházás erősíti, szépíti a közösséget, ahol élünk, a várost, munkát kapnak építészek, kivitelezők. Fontos, hogy a támogatásokkal az egyház hitéleti, karitatív tevékenységét is tudjuk támogatni – mutatott rá az államtitkár.

Egy olyan világban élünk amelyben hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy mennyire szerencsések vagyunk – mondta Vámos Zoltán főispán. – És ez ránk, vasi emberekre fokozottan is igaz. Olyan helyen élünk, ahol az Alpokalja, a Kemeneshát, a Vasi Hegyhát tájai, erdei, ízei, illatai elkísérnek egész életünkre. És ezeket a természeti kincseket tökéletesen kiegészíti az a sok évszázados építészeti örökség, ami szintén itt él velünk és a kulturális identitásunk része. Ebből az építészeti örökségből kiemelkedik Kőszeg, amely igazi ékszerdoboza nemcsak a vármegyének, hanem az egész Kárpát-medencének. Fontos feladat, hogy a megújult épületeket élettel, énekkel, lélekkel megtöltsék, hogy azok még sokáig betöltsék azokat a funkciókat, amiket a korábbi évszázadokban is elláttak.

Básthy Béla polgármester beszédében kiemelte: a kőszegieknek volt egy nehéz évszázaduk és most álomszerűen élik meg az utat ebből kifelé. Felidézte a város nehéz történelmét, a 18. századot, amikor a megújításra kerülő épületek egy része épült: például a Kálvária-templom, a szegényház, a temetői kápolna. Ha keressük az okát, hogy annyi nehézség ellenére miért volt ez az időszak mégis aranykora a városnak, akkor azt mondhatjuk: azért, mert akik lakták, hittek a városukban, hittek a Gondviselésben, hitték, hogy nem céltalanul, nem egy emberöltőnyi céllal vannak itt a földön, hanem sokkal nagyobb távlatban, horizonton van célja az életüknek. S a most megtörténő beruházásoknak is ezt kellene üzenniük: higgyünk saját sorsunkban, higgyünk abban, aki ezt a sorsot nekünk adta, és higgyük, hogy annyit érünk, mint az előttünk járók. Az épületeknek nem elég anyagukban megújulniuk, hanem meg kell újulniuk közösségükben és fontos, hogy újra gazdájuk legyen.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Molnár Péter; Marosits Zoltán

