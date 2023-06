Szoftver indítja a padfűtést a szegedi Szent József-templomban – Jezsuita Hackathonon jártunk

A szegedi Szent József-templomban kamerák figyelik az érkezőket. Amikor valaki beül a padba, felkapcsolódik a közelében lévő lámpa, és télen elindul a padfűtés, majd amikor az illető távozik, újra elsötétedik a templom, kikapcsol a fűtés. A kamerák összekapcsolása a fűtéssel és világítással az egyik projekt, amelyen a Hackathon résztvevői dolgoztak.

Első ízben hívták össze a plébániára az Egyház digitális jelenlétét szívükön viselő programozókat, különböző informatikai háttérrel rendelkező fordítókat és térinformatikusokat az ország egész területéről.

Elek László SJ nevéhez több digitális projekt megvalósítása kapcsolódik. A legismertebb a világszínvonalú online zsolozsma, de bekapcsolódott a miserend.hu oldal kialakításába is. Ezúttal is több megvalósításra váró ötletet vetett fel, és együttműködésre kérte a „kockákat”. „Az is cél volt, hogy keresztény fejlesztők, programozók jobban megismerjék egymást” – mutatott rá.

A hétvégén új ötletek megvalósításán kívül lehetőség volt régóta futó projektekbe bekapcsolódni, azokat fejleszteni, tökéletesíteni. „Két nap nagy feladatok megvalósítására nem elég, de arra igen, hogy meglévő munkákhoz hozzátegyünk valamit” – mondta a program ötletgazdája.

Tizenöt résztvevő dolgozott a hétvégén a plébánia szervezésében. Voltak gimnazisták és egyetemi informatikatanár is, aki mentorként is segítette a projekteket. Minden projektet önkéntesek hoztak létre alulról szerveződő formában. „A rendezvény is azt mutatta, jó szakembereink vannak” – mondta Elek László.

A fűtés-világítás projektben működött közre a Radnóti Miklós Gimnázium két kilencedikes tanulója, Miszori Gergely és Bővíz Dániel. „A tapasztalatszerzés miatt jöttünk el” – mondták.

Egy másik projekt a digitális misenapló. Elek László hangsúlyozta, nem a személyes találkozást helyettesítő, hanem egy azt kiegészítő megoldáson dolgoznak. „A gyerekeket lehetne motiválni az eszköznek köszönhetően is.”

Jelentős segítség lehet a digitális tájékozódásban, ha a miserend.hu össze tud kapcsolódni az egyházmegyei térképekkel. Az ezen dolgozó csapat térképre rakta a magyarországi és szlovákiai egyházmegyéket is a miserend.hu oldalon, ahol azt is meg lehet találni, hogy a határon túl éppen hol miséznek magyar nyelven. „További komoly távlatok is vannak ebben. A látogató egy egyházmegyére rákeresve megkaphatná annak híreit is” – mondta a jezsuita szerzetes.

Elek László nagy álma a digitális misekönyv. „Egyetlen e-book tartalmazná a 13 misekönyvet. Állítható betűméret, e-book-kijelző, könnyű lapozhatóság, mindez egyedi bőrkötésben – tehát a szentre dedikált eszközön és kivitelben” – mutatta be a jövő kezdeményezését. Emellett sok ötlete van, péládul az „Olvasd el a Szentírást egy év alatt” applikáció, a miserend összekapcsolása a nemzetközi miserenddel – hogy csak néhányat említsünk.

Miközben a „kockák” dolgoztak, a családtagok számára programokat szerveztek a plébánia önkéntesei. A hétvége nagy beszélgetései távlati tervek és álmok megvalósítására ösztönöztek. Egyházunknak szüksége van arra, hogy digitálisan is javítson megjelenésén – ezen dolgoznak az önkéntes fejlesztők.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír