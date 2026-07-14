„Szólj, Uram, figyelek rád!” – Több száz fiatalt táboroztatott a Pécsi Egyházmegye

Felföldi László pécsi megyéspüspök kezdeményezésére 2025-ben szervezték meg először az egyhetes egyházmegyés tábort a Bács-Kiskun vármegyei ÁGOTA Falvára utaztatva a résztvevőket.

Az egyházmegyei hivatal munkatársaiból és hitoktatókból álló 20 fős szervező csapat alapos előkészítő munkájának köszönhetően idén 40 plébániáról 10 és 25 év közötti gyermekek és fiatalok táboroztak, több mint 60 hitoktató, 18 pap és szerzetes, 4 diakónus, valamint papnövendékek, önkéntes segítők felügyelete mellett.

Sokan visszatérő táborlakóként érkeztek a Kiskunsági Nemzeti Parkban hét hektáron elterülő valóságos gyermekparadicsomba, ahol kalandjátszóterek, modern sportlétesítmények, sétautak körülölelte tó, szabadtéri színpad, szökőkutak, gondos kezek munkáját dicsérő kert, filagóriák, közösségi terek, a Szent Jobb Latorról elnevezett kápolna és a mindig jókedvre sarkalló terápiás kutyák várták a fiatalokat.

Alaposan előkészített programok adtak keretet a tábor életéhez, de sok esetben rugalmasan idomultak a táborozók ötleteihez.

Mindennap zenés ébresztő, a sportosabbaknak reggeli futás, majd közös ima segítette az ébredést. Majd Felföldi László megyéspüspök személyes, a gyermekek nyelvén szóló buzdításai következtek a hálaadás, valamint az egymásra és a teremtett világra való odafigyelés fontosságáról.

A második napon a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásában az alkotó, kreatív foglalkozások adtak lehetőséget az elmélyülésre.

Izsák Kálmán hitoktató vezetésével a játékos kihívásokkal teli geocachinggel ismerkedtek meg a táborlakók. A geocaching izgalmas kincskeresés, melynek lényege, hogy szép, eddig talán számunkra ismeretlen tájakat is bebarangoljunk, és közben megkeressük a „kincseket” rejtő geocache-eket, magyarul geoládákat.

Ezúttal is hatalmas sikert aratott az Élő könyvtár címet viselő program, melynek során az Egyházhoz kötődő szolgálattevő munkatársakat és önkénteseket, köztük Felföldi László püspököt is mint élő könyveket „kölcsönözhették” ki az érdeklődők, majd „fellapozva” őket az élő könyvek személyesen adtak választ az „olvasók” minden kérdésére.

A beszélgetésekből őszinte tanúságtételek, vargabetűkkel tarkított, de az isteni gondoskodás által kísért, tanulságos életutak rajzolódtak ki a gyermekek számára.

A Szent Ferenc halálának 800., a mohácsi csata 500. és az első teljes magyar nyelvű katolikus Káldi-féle bibliafordítás megjelenésének 400. évfordulójához kapcsolódó programok mellett ének- és tánctanulás, táncház színesítette a tábori életet.

A harmadik tábori napon Maczkó Mária eMeRTon- és Magyar Örökség díjas énekművész és Joó Lajos népzenész adta át a fiatal generációnak népzenei hagyományaink kincseit.

A pécsi, paksi és szekszárdi Antióchia közösségek személyes sorsok tanúságtételein keresztül mutatták be a hit útjait, majd kiscsoportos beszélgetésekbe vonták be a résztvevőket.

A napokban zajló labdarúgó-világbajnoksággal párhuzamosan megrendezett tábori focibajnokság idén is hatalmas sikert aratott és sokakat vonzott az egyéb sportversenyekkel együtt. A fiatalok szeretettel fogadták a régebb óta fiatal papokat és hitoktatókat is a csapatokba.

A tavalyi táborban fergeteges sikert aratott verbitákat már ismerősként köszöntötte sok fiatal.

Az Isteni Ige Társaságának missziós szerzetesei ezúttal is személyes tanúságtételeikkel és koncerttel viszonozták a kedves fogadtatást.

A verbiták az egyik legnagyobb gazdagságukat, a nemzetköziséget tárták a fiatalok elé. Sokféle kultúrából származnak, ezen keresztül tesznek tanúságot arról, hogy a testvéri együttélésnek nem lehet akadálya a különbözőség, hanem éppen ez teszi sokszínűvé az életünket.

A tábor programjaiba kikerülhetetlen elemként, csendesen simult bele a lelkiség. A közös imádságos alkalmak és a lelki muníció mellett ifjúsági szentmise, lelki beszélgetések és a gyónási lehetőség is a mindennapok része volt.

Felföldi László püspök táborlakóként mindvégig jelen volt. Jó pásztorként terelgette a résztvevőket, döntéseket hozott, biztatott és motivált.

A főpásztor együtt mókázott, focizott, játszott, énekelt és verselt a gyerekekkel, személyes példájával tárva eléjük az Egyház emberi arcát.

Az utolsó napon az Ivándárdai Sportegyesület íjász szakosztályának tagjai az íjászat mesterfogásaival ismertették meg a vállalkozó szelleműeket.

Anton Strakh OFMCap testvér pedig bűvészmutatványokkal szórakoztatta a táborlakókat.

Lakatos Norbert, a magát „vaklufisként” meghatározó fiatalember is színt hozott a tábori mindennapokba. Norbert 28 évesen vesztette el a szeme világát, és ahogy fogalmazott, azóta másként látja a világot.

Mára hetvenféle lufifigurát tud hajtogatni; a világon egyedüli vakként nemzetközi vizsgát is tett belőle. Mindent alaposan meg kell jegyeznie, míg mások számára természetes, hogy sárga vagy kék lufit vesznek ki a dobozból, ő sorban megtanulta, hogy melyik rekeszben melyik van. A hajtogatás során pedig a kezével méri a távolságokat, és készítés közben számolja a mozdulatait.

A táborzárás nélkülözhetetlen programeleme lett a paródiákkal tarkított Ki mit tud?, mely hatalmas kacagásokkal kísért pillanatokat szerzett a résztvevők számára; míg a tábortűz fényei már a búcsúzás pillanatait vetítették előre.

A tábor mottója nyomán az ószövetségi Sámuel történetének kulcsmondatából Szólj Uram, figyelek rád, készen áll a te szolgád címmel Iváncsits Tamás hitoktató által megkomponált tábori induló idén is mindennap felcsendült.

A szervezők és a táborozók most egy időre búcsút intenek ÁGOTA Falvának. Jövő nyáron egy újabb, most még meglepetés helyszínre viszi táborozni a gyerekeket és fiatalokat a Pécsi Egyházmegye.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír