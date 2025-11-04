Szombaton tartják az országos katolikus karizmatikus találkozót Budapesten

November 8-án rendezik meg a 33. Országos Katolikus Karizmatikus Találkozót a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás szervezésében. Az „Őbenne, az Egyben, egyek vagyunk” mottóval meghirdetett rendezvény fő előadói Július Slovák, Elisabeth Regnet, Helena nővér és Damir Zukan lesznek. A dicsőítő szolgálatot Somogyi Tibor és zenekara vezeti.

„Az idei találkozón lehetőségünk van eltelni örömmel, figyelmünket az üdvösségünk távlatára, annak közeledésére, valamint magára az üdvösségre fordítani, ami nem más, mint az Isten boldog színelátása, közösségünk a mennyei Atyával. Mindennek a középpontjában az Istennel való kapcsolat áll a jelenünkben és a jövőnkben is” – olvasható az esemény beharangozójában. 

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt november 8-án, szombaton a budapest-rákoskeresztúri Riz Levente Sportcsarnokban (Budapest XVII., Pesti út 86–88.) tartandó programra, „hogy minél többen megújult istenkapcsolattal és ujjongó örömmel tegyünk tanúságot arról, hogy elközelgett az Isten országa”.

A nap mottója – „Őbenne, az Egyben, egyek vagyunk” –, XIV. Leó pápa jelmondata Szent Ágostontól vett idézet.

Idén Szlovákiából, Ausztriából és Horvátországból érkeznek a találkozó meghívott előadói, akik maguk is a katolikus karizmatikus megújulás tagjai: Szlovákiából Helena Torkošová OSF szerzetesnővér (Eperjes) – akit Szlovákiában sokan ismernek a karizmatikus témákról szóló lelkes, humoros tanításai és tanúságtételei kapcsán – és Július Slovák (GodZone, Besztercebánya); Ausztriából Elisabeth Regnet, aki a salzburgi karizmatikus Loretto közösségben szolgál; Horvátországból pedig Damir Zukan (Vatra Božje Ljubavi, Zágráb), az ottani katolikus karizmatikus megújulás korábbi elnöke. A tanításokban a misszió fontosságáról és a hiteles, személyes istenkapcsolatról beszélnek majd.

„Ha megismerjük, mit épít a Szentlélek a környező nemzetekben, akkor mi is jobban megérthetjük a saját szerepünket és identitásunkat. A régió országaival közös a történetünk, a gondolkodásmódunk, a szellemi környezetünk” – írják a szervezők.

A tanítások utáni közös imádságban csatlakozik a résztvevőkhöz Lengyelországból Antoni Tompolski (a jelenlegi Alpha, korábbi CHARIS országos koordinátora, Krakkó) és Szlovéniából Marjeta Campa (CHARIS országos koordinátor, Ljubljana).

A találkozón további tanúságtevők is megszólalnak majd a Szentlélek mai tetteiről.

A dicsőítést vezeti: Somogyi Tibor, a Budapesti Őrtüzek Imádság Háza vezetője.

A program 9.30-kor dicsőítéssel veszi kezdetét. A napot a délután 5 órakor kezdődő szentmisével zárják, melynek főcelebránsa Varga László kaposvári megyéspüspök lesz.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztráció és további információk ITT.

Forrás és fotó: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetségének Nemzeti Szolgáló Bizottsága

Magyar Kurír

