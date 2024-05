Szóra bírt magány – Baán Izsák OSB a monasztikus hagyományról „a mai kor embere számára”

Nem magától értetődő, hogy egy javarészt az ókori kereszténység irodalmával foglalkozó műveiről ismert bencés szerzetes könyvének első oldalain korunk kultúrájának olyan jelenségei lépnek az olvasó elé, mint a stand-up comedy, az okostelefon, a könnyűzene, a mesterséges intelligencia, egy futballcsapat indulója, a covidjárvány, ráadásul olyan alkotók társaságában, mint François Villon, C. S. Lewis és József Attila.

A kötet bevezetése azt a látszatot keltheti, hogy a monasztikus hagyományt Baán Izsák egészen közel kívánja vinni a populáris kultúra elemeihez, ily módon érthetővé téve mai olvasói számára. A látszat azonban – szerencsére – csal: a Szóra bírt magány magát a szerzetesi hagyományt, a szerzetesi életvitelt, a szerzetesi életforma küzdelmeit és tanulságait mutatja be, s a legkevésbé sem próbál könnyedséggel rokonszenvet ébreszteni tárgya iránt. Ugyanakkor a bevezetés annyiban mégis méltán kelt élénk érdeklődést a nem szerzetes olvasóban, hogy a könyv szerzője fontosnak tartja saját kora ismeretét, a kora társadalmában élő emberek ügyes-bajos dolgait, pszichés nehézségeit, életmódbeli terheit és kísértéseit, s arra törekszik, hogy a kortárs horizontot szem előtt tartva fejtse ki mondanivalóját. Ezt sokféleképpen megtehetné, és úgy tűnik, mára önálló, egyedi megközelítésmódot alakított ki ehhez. […]

Bevallása szerint Baán Izsák „fogódzókat” akar nyújtani a monasztikus hagyomány alapján „a mai kor embere számára” (11.), és ezt úgy teszi, hogy mindenekelőtt bemutatja és elemzi a monasztikus lelkiség, a monasztikus teológia hagyományát. Az olvasó pedig csak hálás lehet azért, hogy nem bizonygatja a korai szerzetesi kultúra mai jelentőségét, hanem abból, ahogyan bemutatja, mindenki számára egyértelművé válhat, hogy valóban van jelentősége.

És hogy miként jár el? Főként úgy, hogy a középpontba helyezett kérdéskörhöz, a magány problematikájához kapcsolódva alapvető jelentőségű, bár nem általánosan ismert szövegeket mutat be, amelyeket a szerzetesség irodalmának és saját tapasztalatainak fényében elemez. Egyrészt ugyanis Baán Izsák tudós szerzetes, akinek az ókori szövegekről és a szakirodalomról egyaránt beható ismeretei vannak, bár korábbi írásaihoz képest ezúttal háttérbe szorítja átfogó felkészültségét, s az olvasó csak a nagy témák magabiztos kezeléséből sejtheti, micsoda beható tanulmányok vetették meg a határozott vonalvezetésű könyv érett gondolatmenetének alapjait. Másrészt a szerzetesi irodalom tudós ismerője egy közösség vezetője és lelki kísérő is egyben, aki nem is riad vissza attól, hogy gyóntatói és kísérési tapasztalataiból merítsen. […]

Baán Izsák előző könyve a Csendhez szokott szív címet viseli, s a Szóra bírt magánynak szintén József Attila az ihletője. A költői ihlet azonban javarészt megmarad a címválasztás szintjén, s a könyv gördülékeny, de feszes, szabatos és találékony értekező prózát kínál, kivéve talán a húsvét és a karácsony csendjének szentelt záró szakaszokat, amelyek hangvétele ünnepélyesebb a korábbiakéinál. A könyv összességében nem ürügyként használja fel a korai keresztény hagyományt már eleve megformált gondolatok kifejtéséhez, hanem valóban a szövegek türelmes és figyelmes olvasása révén jut el olyan megfontolásokhoz, amelyek minden korban (ha nem is a kortól függetlenül) érvényes üzenetet hordoznak.

Magyarországon viszonylag ritka, hogy ókori szövegek a tudományos kutatás szabályain túl általános érvényű, a hívő közösségnek szánt útmutatások forrásává is tudnak válni. A Lectio divina című sorozat, amelynek a Szóra bírt magány már a harmincadik kötete, arról tanúskodik, hogy az ókori kereszténység (akárcsak a Szentírás és a középkori szellemiség) valóban efféle forrássá válhat, és minden jel szerint hatást is tud kifejteni.

