Szükségünk van példaképekre – Katolikus oktatási intézmények vezetőinek értekezlete Egerben

Az intézményvezetők a nap folyamán szentmisén vettek részt, előadásokat hallgattak, és aktuális ügyekről beszélgettek.

A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.

Prédikációjában a főpásztor az elmúlt időszak eseményei között felidézte XIV. Leó pápa megválasztását, valamint a római zarándoklatokat, amelyek megerősítésként szolgálnak a hívő ember számára, hogy jó a Katolikus Egyházhoz tartozni, nem vagyunk egyedül, és ráirányítja a figyelmünket a szentekre is.

Szükségünk van útmutató példaképekre – hangsúlyozta Ternyák Csaba érsek. – Ilyen példakép számunkra a nap szentje, Avilai Nagy Szent Teréz, aki arról tett tanúságot, hogy a nehézségeket Istenbe vetett bizalommal igyekezett legyőzni. Ő arra biztat mindannyiunkat, hogy

ne féljünk az életünkben megjelenő nagy akadályoktól, kudarcoktól, fájdalmaktól, hanem Isten szemével nézzük azokat.

A hit, a humorérzék, a nehézségeken való felülkerekedés képessége mentén kapunk egy belső lelki békét, amivel el tudjuk fogadni, hogy a nehézségeinkben is Isten akarata mutatkozik meg – mondta az egri érsek. Az evangéliumi példázat nyomán az embert érő nehézségeket a szőlő feldolgozásához hasonlította, amelynek hatalmas változáson kell keresztülmennie ahhoz, hogy minőségi bor váljon belőle.

Isten akaratát elfogadva a mi életünk is megváltozik, a Krisztusban való élet meghozza számunkra a bő termést, a munkánk eredményét.

Ternyák Csaba azt kívánta a jelenlévőknek, hogy a krisztusi reményből táplálkozva tudjanak a nehézségekkel küzdők mellett állni, megmutatni számukra az üdvösséghez szükséges utat.

A szentmisét követően Lóczi Tamás, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke előadásában a tanév mottójáról beszélt. A „Legyetek a remény zarándokai” jelmondat kapcsán tudatos tanmenet, nevelési, oktatási és személyes célok megtervezésére biztatta a jelenlévőket. Rámutatott arra, hogy a csüggedés, reményvesztettség, túlterheltség jelen van a gyermekek és a felnőttek között is, egymás előtt nem merik felvállalni nehézségeiket, de az Egyház által reményt kaphatnak a kilátástalanságban.

Beszélt a szentév történetéről, kiemelve a Szentatya által meghirdetett néhány rendkívüli szentévet: 2000-ben volt Jézus Krisztus születésének évfordulója; 2016-ban az irgalmasság rendkívüli szentéve volt; idén pedig a remény zarándokaiként járjuk a földi élet útját – mondta az elnök. Krisztus egyetemes érvényű megváltásáról szólva azt hangsúlyozta, hogy az iskolában imacsoportok, rendezvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy a nehéz helyzetben lévő diákok vagy pedagógusok kapaszkodót találjanak. Fontos gondolata szentévünknek, hogy találjunk biztos horgonyt, kapaszkodót életünk viharai közepette – szögezte le Lóczi Tamás. Arra biztatta az intézményvezetőket, legyenek mások számára a remény közvetítői.

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára előadásában arra kereste a választ, hogy az érzelmi és/vagy a mesterséges intelligencia szükséges-e az iskolában. Az IQ fejlesztése nem korrelál az életben való boldogulással. Fontos a konkrét érzelmek – öröm, félelmek, fájdalmak, csodálkozás – átélése, a kíváncsiság, nyitottság, érdeklődés, kötődés és a szociális készségek – vezetés, alkalmazkodás, együttműködés, kooperáció – fejlesztése. Ezeket a készségeket nem magyarázatok által, hanem élményekkel, tapasztalatokkal és kapcsolatokon, érzelmi azonosuláson keresztül tudjuk fejleszteni – hangsúlyozta az előadó. – A mai világ problémája nem a tudomány, hanem az emberi szív lesz. A tudomány területén több változás történt az elmúlt száz évben, mint azt megelőzően, és a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a lelkiismeret. Csak az az információ jut el a kognitív területre, amit élmények kísérnek – mondta.

A mesterséges intelligenciát illetően kiemelte, hogy az iskola feladata, hogy az MI okos, erkölcsös, hiteles, logikus, kritikus használatára, emellett a problémamegoldó készség és a kritikai gondolkodás fejlesztésére tanítsa a diákokat.

A nap folyamán szó esett még a tanév aktuális feladatairól, programjairól, az óvodai és iskolai változásokról.

