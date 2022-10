Szűz Mária övének egy darabja érkezett a Rózsák terei görögkatolikus templomba az Istenszülő ünnepén

Az Istenszülő ünnepe a 10. század elejére nyúlik vissza, amikor is a legenda szerint megjelent balgatag Szent Andrásnak az ostrom alatt álló Konstantinápoly Blakhernai Szűz Mária templomában. Szűz Mária ekkor imádság közben levette a fejéről a vállkendőjét és a jelen lévő nép feje fölé terjesztette. A hagyomány szerint így maga az Istenszülő szabadította meg a fővárost az ostromló szaracénoktól.

A Rózsák terei templom szívében másfél hétig megtekinthető ereklye, Szűz Mária övének egy darabja a mostani vészterhes időben is oltalmul szolgálhat minden hívőnek. A legenda szerint Szűz Mária maga szőtte teveszőrből ezt a pántot, amelyet halála előtt továbbajándékozott. Az ereklyével egyszerre érkezett – a Pintér család felajánlásának köszönhetően – Szent István koronájának pontos és hiteles másolata is a templomba.

Az előesti virrasztáson részt vett Mohai Gábor is. A Magyar Televízió egykori munkatársa, az egyik legismertebb bemondóhang néhány napja beszélt görögkatolikus hitéről a Magyar Görögkatolikusok Facebook-oldalán, ahol az is kiderült, hogy Ady Endre A pócsi Mária című verse a kedvence, amit a vigílián el is szavalt.

A búcsúi Liturgia vendége Kapin István volt, aki – ahogy maga is többször hangsúlyozta –, otthon érzi magát a Rózsák terén, ahol éveken át szolgált, és ahol annak idején elkezdte immár huszonöt éves jubileumát ünneplő papi pályáját.

Az elmúlt 11 században a szaracénoktól való megszabadulást az Istenszülő szerepének tudta be a bizánci hívő lélek. A most a templomba érkező ereklye összeköt minket közvetlenül is azzal a templommal, ahol végbement ez a csoda. Meg kell látnunk az ereklyék mindennapi és az egzisztenciális jelentését is – hangsúlyozta.

Mit jelent az istenszülő oltalmának ünnepe? Neki a nagyszülei jutnak róla eszébe, az Istenszülő ruháját magukra öltött nagymamák. Szűz Mária is maga volt a szelídség, Jézus viszont tudott szigorú lenni nem egyszer, és tudjuk jól, hogy elég komoly harcokat folytatott szóban a képmutatókkal és farizeusokkal.

A világ sokszor hirdeti az egyenlőséget: az Istenszülő kiterjesztett ruhája alatt mindenki egyenlő, ott mindenkinek az az élménye, hogy oltalom nélkül nem lehet élni. Vannak azonban olyan emberek, akik elhiszik, hogy elegek önmaguknak. Akiket magunk körül boldogtalannak látunk, általában nem hisznek ebben az oltalomban. Élni pedig csak úgy érdemes, ha hiszünk abban, hogy Isten oltalma emberi léptékben is biztonságot ad – mondta prédikációjában az ezüstmisés atya.

Az ünnepi Szent Liturgiát Jaczkó Sándor parókus és Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök közösen vezette. A Liturgia után körmenetben vitték körbe a Blakhernai templomból származó ereklyét, az Istenszülő övének egy darabját. Mindannyian ezüstmisés áldásban részesülve távozhattak.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Tóth Adriána

Magyar Kurír