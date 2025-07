Tábort szerveztek Rómában az Olaszországban élő magyar gyermekek számára

A második olaszországi diaszpóra iskolatábor a Külföldi Magyar Cserkészszövetségen keresztül, a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata támogatásával valósulhatott meg.

A táborban idén huszonhét 6–14 éves kor közötti gyermek vett részt. Többségük már ismerősként üdvözölte egymást az első napon, és öröm volt hallani a szülőktől, hogy sokan izgatottan számolták vissza a napokat, annyira várták, hogy újra eljöhessenek ebbe a táborba Rómába.

A gyerekek napirendje hasonlóan zajlott, mint tavaly: reggel 8-kor ébresztő, majd pizsamás reggeli torna az udvaron. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Reggelente felvonták, este pedig leeresztették a magyar zászlót mindennap – ezek a megható pillanatok tavalyról is ismerősek voltak a gyerekeknek, és már előre várták őket.

A tábor ideje alatt három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában. Az idei téma gazdag lehetőségeket kínált: a gyerekek Magyarország földrajzáról, történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről és hagyományairól tanultak, magyar nyelven olvastak és írtak.

A nagyobbak József Attila A Dunánál című verse alapján saját magyar verseket írtak, megismerkedtek a slam poetry alapjaival, zenét szereztek, és előadták alkotásaikat a kisebbeknek és a tábor vezetőinek – a siker nem maradt el!

Kirándulás is szerepelt a programban, meglátogatták a Falconieri-palotát, ahol a Római Magyar Akadémia munkatársai nagy szeretettel fogadták a táborozókat, frissítővel kínálták őket a nagy melegben, és meséltek a palota történetéről. Megnézhették a Borromini-termeket és a híres loggia tetőteraszát is.

Mindennap voltak játékos foglalkozások is két cserkészlánynak, Annának és Hannának köszönhetően, akik Magyarországról, illetve Erdélyből érkeztek. A gyerekek nagyon szerették ezeket a programokat.

Rengeteget táncoltak is: jó pár új moldvai táncot tanultak, és felidézték a tavalyiakat is. A gyerekek népdalrepertoárja is sok új darabbal bővült. Népviseleti divatbemutatót tartottak, és megismerkedtek a különböző viseletek jellemzőivel.

A népi hagyományok keretében busómaszkokat készítettek, és megismerkedtek e különleges szokás jelképeivel. Emellett festett pólók és a magyar népi hímzésvilág által ihletett hátizsákok is készültek.

Természetesen idén sem maradhatott el a gyerekek egyik nagy kedvence, a vízipisztolycsata sem.

A tábor néhány napja alatt valódi kis magyar közösséggé kovácsolódtak a gyerekek. Öröm volt látni, hogy a nagyobb kamaszok kedvesen és segítőkészen fordultak a kisebbek felé – együtt táncoltak, énekeltek, játszottak, és igazi példát mutattak az összetartás erejéből.

A szervezők köszönetüket fejezik ki Törő Andrásnak, az olaszországi magyar főlelkésznek, aki kísérte a tábor minden pillanatát; Annának és Hannának, a cserkészlányoknak; Timinek, Lettinek és Melindának, akik az „őrangyal” szerepét töltötték be; a két Áronnak, akik a Római Magyar Akadémia gyakornokaiként foglalkoztak a gyerekekkel; valamint Magdának, Mónikának és Zsuzsának, akik pedagógusként végeztek kiváló munkát. Végül, de nem utolsósorban, köszönik a Szent István Ház minden dolgozójának a sok türelmet és gondoskodást, amellyel ezalatt az egy hét alatt körülvették a tábor lakóit.

Szerző: Bujtás Zsuzsanna

Forrás és fotó: Szent István Ház

Magyar Kurír