Takács Imre művészettörténész székfoglaló előadást tartott a Szent István Tudományos Akadémián

Az alábbiakban Takács Imre A Szent Korona eredete művészettörténeti megközelítésben, avagy hogyan nem lett Szent István koronája a magyar Szent Korona felső részévé című székfoglaló előadásának rövid összefoglalóját adjuk közre.

Az előadás visszanézhető az akadémia YouTube-csatornáján.

Az előadás a magyar történelem legtekintélyesebb, szimbolikus erejű tárgyi emléke, a „szent” jelzővel illetett királyi jelvény eredetproblémájával foglalkozott. Azt a kérdést vetette fel, hogy a tárgy készítésének semmilyen írott szöveggel nem dokumentált és ezért gyakorta a nemzeti múlt mitikus homályában kutatott körülményeit illetően lehetséges-e a művészettörténet hagyományos módszereivel meggyőzőbb érvekre, végső soron bizonyosságokra szert tenni.

Kaphatunk-e új és megbízható feleletet a régi kérdéseinkre? Vannak-e új kérdések és közelebb juthatunk-e általuk a kiemelkedő történelmi ereklye objektív megismeréséhez? Ki és mikor készíttette mai formájának megfelelően a magyar királyi diadémot, hogyan készült a korona és főként miért lett olyan amilyennek ismerjük, milyen szándékok és vágyak vezérelhették megrendelőjét?

