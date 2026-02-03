Takács Imre művészettörténész székfoglaló előadást tartott a Szent István Tudományos Akadémián

Hazai – 2026. február 3., kedd | 16:09
22

Székfoglaló ülésre került sor a Szent István Tudományos Akadémián Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében február 2-án. Ekkor tartotta meg székfoglaló előadását Takács Imre művészettörténész, az ELTE egyetemi tanára, az MTA doktora, az Iparművészeti Múzeum korábbi igazgatója.

Az alábbiakban Takács Imre A Szent Korona eredete művészettörténeti megközelítésben, avagy hogyan nem lett Szent István koronája a magyar Szent Korona felső részévé című székfoglaló előadásának rövid összefoglalóját adjuk közre.

Az előadás visszanézhető az akadémia YouTube-csatornáján.

Az előadás a magyar történelem legtekintélyesebb, szimbolikus erejű tárgyi emléke, a „szent” jelzővel illetett királyi jelvény eredetproblémájával foglalkozott. Azt a kérdést vetette fel, hogy a tárgy készítésének semmilyen írott szöveggel nem dokumentált és ezért gyakorta a nemzeti múlt mitikus homályában kutatott körülményeit illetően lehetséges-e a művészettörténet hagyományos módszereivel meggyőzőbb érvekre, végső soron bizonyosságokra szert tenni.

Kaphatunk-e új és megbízható feleletet a régi kérdéseinkre? Vannak-e új kérdések és közelebb juthatunk-e általuk a kiemelkedő történelmi ereklye objektív megismeréséhez? Ki és mikor készíttette mai formájának megfelelően a magyar királyi diadémot, hogyan készült a korona és főként miért lett olyan amilyennek ismerjük, milyen szándékok és vágyak vezérelhették megrendelőjét?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#előadás #művészet #tudomány

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató