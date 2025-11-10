Találkozás Istennel és egymással – A Váci Egyházmegye papi zarándoklata Mariazellbe

„Nagyon szép, lelkiekben és közösségi élményekben gazdag zarándoklatunk volt. A szívemben békességgel és örömmel érkeztem haza – mondta el Marton Zsolt megyéspüspök. – A szentévben általában Rómába szerveznek zarándoklatokat. Mariazell azonban egy jelentős, magyar vonatkozásokban is gazdag központi zarándokhely Nagy Lajos király óta. Ráadásul nem csak szentév van, hanem Mindszenty bíboros halálának az 50. évfordulójára is most emlékezünk, ezért választottuk zarándoklatunk helyszínének Mariazellt.”

A Vácról induló zarándokcsoporthoz Mindszenty bíboros boldoggáavatási ügyének viceposztulátora, a jubileumi emlékév egyik szervezője, Kovács Gergely történész is csatlakozott. Útközben a hercegprímás életéről és a boldoggá avatásról tartott izgalmas, érdekfeszítő előadást. Bécsben Varga János atya, a 400 éves bécsi Collegium Pazmanianum (Pázmáneum) rektora fogadta a zarándokokat, bemutatta az intézményt, majd a csoport püspöki szentmisén vett részt a szecessziós Jézus Szent Szíve kápolnában, amely a XIII. Leó pápa által 1900-ban meghirdetett Jézus Szíve szentévhez kapcsolódva kapta meg titulusát.

Bécset elhagyva Klein-Mariazell felé indultak, hogy felkeressék a családon belüli kiengesztelődés aktuális üzenetét hordozó szent helyet, amely két haragban álló testvér gyönyörű megbékélésének köszönheti születését.

„Kifejezetten a kiengesztelődésnek a szentélye Klein-Mariazell, tehát az egymással konfliktusban lévő családtagok, barátok, ismerősök, közösségek, népek kiengesztelődésének szentelt hely – folytatta Marton Zsolt a beszámolót. – Elcsöndesedtünk pár percre, és mindenki kérhette Istent, hogy segítse a kiengesztelődést a személyes életében vagy a családjában, ismerősök, barátok között, a közösségén belül. Nagyon meghitt volt ez az apró, de igazán fontos része a zarándoklatunknak. Hiszen

egy zarándoklat elsődleges célja az, hogy belső megújulás történjen a lelkünkben és a kapcsolatainkban. Nem a látványosságokat szeretnénk megcsodálni.

Ebben az értelemben Klein-Mariazell egy fontos állomása volt utunknak.”

A zarándoklat második napjának reggelén már a mariazelli bazilikában tartották meg a püspöki szentmisét. A szentmise után Makai Lajos, Michael Staberl bencés superior titkára mutatta be a kegyhelyet, a bazilikát, a kincstárat és a szent helyet körülvevő teret, ahova hazaérkezik minden magyar zarándok, a nagy tisztelettel övezett egyik alapító, Nagy Lajos király óta. Magyar kápolnák sora várja a betérőt, és bár Mindszenty József bíboros sírja már nincs ott, de a jubileumi emlékévben, idén májusban felavatott, Rieger Tibor szobrászművész által alkotott szobrát a papi zarándokcsoport is megkoszorúzta.

A mariazelli bazilikában érdekesség volt, hogy a főcelebránsok modern miseruhát kaptak, melyek tervezésekor valamelyest engedélyezett a művészi szabadság, így lettek kékes-zöldes színűek, de a Mária-kegyhelyre utalva a kék szín a domináns.

A zarándokcsoport hazafelé felkereste Ausztria legnagyobb kolostorát, Lilienfeldet, ahol ciszterci szerzetesek élnek. Itt szolgál a Zircről érkezett és a környező iskolákban németül hitoktató Mór atya, ő mutatta be a történelmi apátság kincseit. A zarándoklatot püspöki szentmise zárta az Istenanya tiszteletére emelt bazilikában.

„A papi közösséget tapasztalhattam meg ez alatt a három nap alatt. Azt a papi egységet, amelyet Marton Zsolt püspök atya is szeretne megvalósítani. 27 éve vagyok az egyházmegyében, azóta nem volt ilyen papi zarándoklatunk. Teljesen más így megélni egy zarándoklatot, hiszen amikor a hívekkel megyek, akkor szervező vagy lelkivezető vagyok. Most püspök atya volt a lelkivezetőnk” – fogalmazta meg gondolatait Lédeczi Dénes, a szolnoki Jézus Szíve templom plébánosa. Kiemelte, hogy pozitív volt számukra az is, hogy azok az atyák többet tudtak egymással beszélgetni, akik földrajzilag is messze szolgálunk egymástól. „Az egymással és a Jóistennel való találkozás, a megújulás a személyes életemben mind olyan imaszándékok voltak, amelyeket odavittem a mariazelli Szűzanyához. A zarándoklat lehetőséget adott arra, hogy mélyebben megéljük a találkozást Istennel és egymással” – tette hozzá a szolnoki plébános.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Kozsuch Zsolt; Lédeczi Dénes; Kecskés Attila

Magyar Kurír