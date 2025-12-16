Találkozót tartottak a kispapok közeli rokonainak a gyulafehérvári szemináriumban

Külhoni – 2025. december 16., kedd | 10:26
A kispapok szüleinek és testvéreinek, közeli rokonainak szerveztek találkozót december 14-én, vasárnap a gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézetben.

A találkozó célja – ahogyan azt a papképzés irányelveit meghatározó dokumentum is hangsúlyozza –, hogy megerősítsék a család és a szülők szerepét gyermekeik hivatásának kibontakozásában, megélésében. Lényeges, hogy a szülők szerető figyelemmel kísérjék gyermekük életét, meghagyva döntéseik szabadságát.

A találkozó a zsolozsma reggeli dicséretének ünnepélyes elimádkozásával kezdődött, amit közös kávézás követett.

A találkozó csúcspontja advent 3. vasárnapjának ünnepélyes szentmiséje volt a gyulafehérvári székesegyházban, amelynek főcelebránsa és szónoka Kovács Gergely érsek volt, a szentmisén részt vett Kerekes László segédpüspök, valamint a szeminárium elöljárói is.

A szentmise után a kispapok szülei Kovács Gergely érsekkel és a szeminárium elöljáróival együtt közös beszélgetésen vettek részt, amelynek során az elöljárók ismertették a papképzésre vonatkozó irányelveket, terveket.

A találkozó közös ebéddel zárult, amely után a kispapoknak lehetőségük volt kötetlenül időt tölteni szüleikkel, testvéreikkel és rokonaikkal.

Forrás: Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézet/Romkat.ro

Fotók: Molnár Balázs, Ambrus Magor

