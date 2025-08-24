Tanévnyitó értekezletet és lelkinapot tartottak Máriapócson

Augusztus 18-án, hétfőn reggel Mosolygó Péter kegyhelyigazgató köszöntötte a programra érkezőket, akik ezt követően Mosolygó Tibor atya vezetésével együtt indultak el a Boldogságok útja zarándokútvonalon.

A nagyjából 10 kilométeres szakasz egy-egy állomásán Tibor atya tartott elmélkedést a boldogságokról.

A délutáni órák műhelymunkával, szakmai előadásokkal és eszmecserével teltek.

Az igazgatók és lelkivezetők műhelyében a főegyházmegyei oktatási iroda tanügyi igazgatási munkatársa, Papp Valéria; a Hajdúdorogi Görögkatolikus Szakképző Intézet Ágazati Képzőközpont és a Szent Atanáz Vizsgaközpont képviseletében Nagy Norbert ügyvezető igazgató és Magyar Roland vizsgaközpont-vezető, valamint Czifra Károly ügyvéd tartott előadást.

A lelkivezetők tevékenységéről és annak szervezéséről pedig Szaplonczay Márk, Szikora József és Verdes Miklós atya beszélt.

Külön szekcióban értekeztek az igazgatóhelyettesek. Gardáné Kovács Mónika pedagógiai fejlesztési munkatárs; Hámori Éva, a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum igazgatója és Gólya Györgyné fenntartói tanácsadó a következő témákban osztottak meg tudnivalókat a résztvevőkkel: sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatos feladatok, a szakképzésben alkalmazott kompetenciamérés, az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezetők feladatai a vezetői munkamegosztásban.

A gazdasági munkatársak, óvoda- és iskolatitkárok csoportjában szintén időszerű kérdésekről folyt a szó Barna Tímea, Kujbusné Törős Anna, Szigeti Mária és Marmoly Ferencné, az Oktatási Iroda munkatársai közreműködésével.

Az esti beszélgetéseket zsolozsma zárta a máriapócsi kegytemplomban.

A program második napja utrenyével és Szent Liturgiával kezdőtött. A szertartást Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezette, a jelen lévő lelkivezetők koncelebrálásával.

A szertartást követő plenáris ülésen elsőként Czövek Éva oktatási megbízott szólt a jelenlévőkhöz, ismertetve a Hajdúdorogi Főegyházmegye nevelési, oktatási és szakképzési intézményhálózatának jelenlegi állapotát: a főegyházmegyében 15 nevelési, oktatási, szakképzési intézmény és diákotthon, továbbá két nonprofit kft. – az ágazati képzőközpont és a vizsgaközpont – lát el feladatokat; 5554 gyermek és tanuló kezdi meg tanulmányait a 2025/2026-os tanévben az intézményhálózatban; a budapesti és debreceni diákotthonokban összesen közel 200 fiatalnak adnak helyet.

Két új intézménynek is örülhet az egyházmegye ebben az évben: Makón önálló intézményként nyitja meg kapuit a Szent Mihály Görögkatolikus Óvoda; Dunaföldváron pedig egyházi fenntartásban működik tovább az immár Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum nevet viselő intézmény.

Kocsis Fülöp érsek a plenáris ülésen adta át az új intézményvezetők kinevezését, illetve mutatta be az új lelki vezetőket: a makói óvoda vezetésére Martonosi Szilvia, a dunaföldvári intézmény igazgatói feladataira pedig Pálfiné Sűrű Anna kapott megbízást.

Megújították igazgatói tisztségében Bágyi Esztert (Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda), Vénusz Edinát (Szent Anna Gimnázium és Technikum) és Juhász Anikót (Nagy Szent Bazil Oktatási Központ).

A fenntartó nevében Seszták István főhelynök köszöntötte a jelenlévőket. Egyházunk és a társadalom elvárásai oktatási intézményrendszerünktől című előadásában kiemelte: a fenntartó inkább reménnyel, mint elvárásokkal tekint az intézményekre, ennek a reménynek pedig Jézus Krisztus a központja.

„Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá – hangsúlyozta. – Ez akkor valósulhat meg, ha tudatosítjuk magunkban: Isten élő, személyes kapcsolatban van az emberrel.”

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a remény fontosságát hangsúlyozta a vezetőkhöz intézett szavaiban. Reménykednünk kell abban, hogy a nehézségeket nemcsak kibírjuk valahogyan, hanem azok gazdaggá teszik életünket – fogalmazott a főpásztor. – Ez a szemlélet csak Isten jelenlétével lehetséges.

A görögkatolikus főegyházmegye intézményeinél hagyomány, hogy minden tanévben egy közös jelmondatra fűzik fel az adott tanév céljait, tevékenységét. Idén a Rómaiakhoz írt levél egy gondolatára esett a metropolita választása: „A Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete” (Róm 5,5).

A tanév jelmondatával és reménnyel felvértezve tanácskoztak tovább Kocsis Fülöp érsek vezetésével az óvodai, iskolai és kollégiumi lelkivezetők.

Az igazgatók és helyettesek pedig Oláhné Kanyó Andrea, a köznevelési igazgatók munkacsoportjának vezetője és az oktatási iroda munkatársainak összefoglalójával zárták a program szakmai részét.

A résztvevők a metropolita vezetésével közös énekkel búcsúztak a Szűzanyától, kérve Boldogasszony Anyánkat minden magyar megsegítésére.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye/Tóthné Espán Margaréta



Fotó: Nagyné Török Szilvia, Tóthné Espán Margaréta



Magyar Kurír