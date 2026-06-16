Tanévzáró Te Deumot és Pro Catechesi díjátadót tartottak Szegeden

A Szeged-Csanádi Egyházmegye által alapított elismerés Don Bosco pedagógiai örökségét, életszentségét és az Egyház iránti hűségét állítja példaként a katekéták elé. Idén három lelkipásztor részesült a kitüntetésben, akik hosszú évtizedeken át kiemelkedő szolgálatot végeztek a hitoktatás és a lelkipásztori munka területén.

A díjazottak között elsőként köszönthették Laczkó Ferenc pápai prelátust, aki idén ünnepli papi szolgálatának 60. évfordulóját. Ferenc atya tavasszal mutatta be gyémántmiséjét.

Munkásságának jelentős részét a hitoktatás fejlesztésének szentelte: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságának referenstagjaként, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye hitoktatási rendszerének alakítójaként maradandó értéket teremtett. Tevékenyen részt vett a római katolikus hitoktatás kerettantervének és hittankönyveinek kidolgozásában az Országos Hitoktatási Bizottság munkacsoportjainak tagjaként; emellett hosszú éveken át szolgált a kisteleki esperesi kerület hitoktatási felügyelőjeként. Ferenc atya gazdag lelkipásztori szolgálata mellett egykor kiváló labdarúgóként is ismert volt.

A második kitüntetett Kretovics László pápai prelátus, plébános volt.

László atya példaadó módon szolgálta az ifjúságot, a rászorulókat és a fogvatartottakat. Munkájával jelentős szerepet vállalt a hitoktatás szervezésében és felügyeletében; több egyházi fórumon hitoktatási referensként képviselte az egyházmegyét. Áldozatos szolgálata nemcsak lelkivezetést jelentett a rábízott közösségek számára, hanem hozzájárult a magyar katolikus hitoktatás színvonalának emeléséhez is.

A díjazottak sorában köszöntötték Szigeti Antal kanonokot, békéscsabai plébánost is.

Antal atya zenei elkötelezettsége mellett arról ismert, hogy minden korosztállyal könnyen megtalálja a közös hangot. Hivatásáról így vall: „Életem legfontosabb feladata az volt, hogy hirdessem Isten igéjét és közvetítsem Jézus tanítását.” Hitvallását jól tükrözik további szavai is: „Egy gyerek is ugyanolyan fontos és értékes, mintha húsznak tartanám a foglalkozást.” Kiemelkedő pasztorális szolgálatot végez a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola lelkipásztori ellátásában.

Az ünnepi szentmisét követően a katekéták körzeti találkozókon tekintettek vissza az elmúlt tanév örömeire és kihívásaira, valamint megosztották egymással a következő időszak terveit és célkitűzéseit.

A körzeti beszélgetéseket közös információs blokk zárta, amelyben a tanévre való visszatekintés mellett az aktuális feladatokról és eseményekről is szó esett.

A hitre nevelés szolgálata a nyári hónapokban sem szünetel: a Szeged-Csanádi Egyházmegye katekétái több mint ötven táborban mintegy ezeregyszáz hittanos gyermek és fiatal számára szerveznek tartalmas lelki és közösségi programokat.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete

Fotó: Kispéter Gábor/SZEKI

Magyar Kurír