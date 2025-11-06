Tanzániában az egyház elkötelezett a párbeszéd mellett és a fiatalok jogainak védelmében

Megerősítést nyert, amit senki nem szeretett volna hallani: a közelmúltban Tanzániát megrázó utcai tüntetéseken – amelyek során a rendőrség és az általános választások eredményét vitató tüntetők összecsaptak – az áldozatok száma nem csak néhány tucat volt, ahogyan azt egyes nemzetközi megfigyelők becsülték. Valójában sokkal több, valódi vérengzés zajlott.

Charles Kitima, a tanzániai püspöki konferencia főtitkára akkor tudott kapcsolatba lépni a vatikáni médiával, amikor november 5-én reggel a hatóságok részlegesen helyreállították a telefonhálózatot és újraindították az akadozó internetet, egy szigorú ajánlással az egész lakosság számára: kerüljék el azoknak a képeknek a megosztását és a terjesztését, különösen a közösségi médiában, amelyek riadalmat kelthetnek és „sértik az emberi életet”.

Az ellenzék vádakkal él

Vannak, akik ebben a figyelmeztetésben azt látják, hogy el akarják hallgattatni az ellenzéket, amely azzal vádolta a biztonsági erőket, hogy titokban ismeretlen helyekre szállították a tüntetések során meggyilkolt több száz ember holttestét, melyek halomban állhatnak, ezért attól tartanak, hogy valaki lefényképezhette azokat, és az illetőnek előbb-utóbb érdekében állhat a képeket közzétenni.

Választási szabálytalanságok és emberrablások

„Az egész országot érintő utcai tüntetések néhány, a választási időszakban feltárt szabálytalanság miatt kezdődtek, illetve azért is, hogy a világ tudomására hozzák: szisztematikusan megsértik az alapvető emberi jogokat azzal, hogy politikusokat rabolnak el és gyilkolnak meg, valamint olyanokat, akik szembeszállnak a kormánnyal” – mondja Charles Kitima. Nem tagadja, hogy a tüntetők is elkövettek néhány esetben erőszakos cselekményeket, rongálást és fosztogatást: „a rendfenntartó erők azonban lőfegyverekkel lőttek a tömegre, megsebesítettek és megöltek embereket”.

A egyház megmozdult

A helyi egyház természetesen nem nézte tétlenül az eseményeket. Amint észrevette a választási szabálytalanságokat, találkozókat szervezett kormányzati vezetőkkel, hogy tisztességes, szabad és hiteles választásokat követeljen. „A püspökök országos imádságokat is szerveztek, és elítélték az eltűnéseket, emberrablásokat, politikusok és ellenzéki pártok képviselőinek elrablását. A püspöki konferencia még nyílt leveleket is írt, hogy elítélje ezeket a dolgokat, és felszólítsa a kormányt, hogy üljön a tárgyalóasztalhoz, folytasson párbeszédet az ellenzéki politikai pártokkal.”

Párbeszédet kérnek

Most, hogy az események felgyorsultak, a püspökök sürgősen egyházi találkozót hívtak össze a következő hétre, amelyen kidolgozzák, hogyan lépjenek fel határozottan, békéltető módon. A párbeszédről előző nap Samia Suluhu Hassan elnökasszony is beszélt második hivatali eskütételének ceremóniáján, amely a feszültségek ellenére lezajlott a lezárt fővárosban.

A püspöki konferencia főtitkára továbbra is kételkedik: „Még mindig várunk a párbeszédre. Arra kérjük a kormányt, hogy valóban hallgassa meg a lakosságot, népünknek pedig azt mondjuk, az igazságosság megköveteli, hogy a valóságról beszéljünk: vannak megoldandó problémák, és azoknak, akik okozták őket, vállalniuk kell a felelősségüket. Az egyház a gyógyulás útját keresi.”

A fiatalok az élen

Ahogyan más afrikai országokban is történt, Tanzániában is a fiatalok állnak a tüntetések élén. Ők azok – hangsúlyozza a püspöki konferencia főtitkára –, akik változást akarnak, akik azt várják a politikusoktól, hogy nagyobb mértékben, konkrétabban vonják be őket a döntésekbe, akik szeretnék, ha szavazatuk valóban számítana, ahogyan azt az alkotmány előírja. „A gond azonban az, hogy itt a szabad, tisztességes és hiteles választások körül komoly probléma van. Igazuk van. Egyházunk pedig igyekszik segíteni nekik azzal, hogy egy állampolgári és emberi jogi oktatási programot kínál számukra a politikai ismeretek elsajátításához, amely által megszerezhetik a jogaik gyakorlásához szükséges ismereteket és készségeket. Ezért a fiataloknak fennhangon hirdetik, hogy »az egyetlen intézmény, amely képes megvédeni őket, a Katolikus Egyház«.”

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír