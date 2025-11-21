Hangonyban tartott tapasztalatcserét az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs pedagógiai műhelye

Koós Ede, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs referense elmondta: a főegyházmegye katolikus iskoláinak pedagógusai érdeklődéssel és nyitottsággal vesznek részt az alkalmakon, megosztják egymással saját intézményük tapasztalatait és közösen keresik az aktuális kihívásokra adható válaszokat.

A megjelenteket Németh Zoltánné, az Egri Főegyházmegye társadalmi kapcsolatok és szakpasztorációk koordinátora köszöntötte, idézve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Megújulás a szeretetben című, 2019-ben kiadott körleveléből, amelyben a periférián élők támogatására hívják fel a figyelmet.

„Nem mindenki születik egyenlő esélyekkel és képességekkel. Tudnunk kell azt, hogy ezekben a családokban is sokat küzdenek és dolgoznak a megélhetésért. Támogassuk ezt a munkát, és tegyünk együtt azért, hogy az oktatáson keresztül felfedezzük és kibontakoztassuk a gyerekekben lévő képességeket!”

Németh Zoltán, az egri érsekséghez tartozó Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója rámutatott, hogy fontos a közös tudás gyarapítása, amellyel az egész egyházmegye pedagógusait, diákjait és rajtuk keresztül a szülőket is el tudják érni. A Cigánypasztorációs Pedagógiai Műhely tagjai arra törekednek, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket megfelelő tudással és készségekkel felruházva segítsék a munkaerő-piaci beilleszkedésben.

Szekeres Éva, a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda főigazgatója elmondta, különös gondot fordítanak a társadalmi vagy kulturális okok miatt hátrányos helyzetben élőkre, oktatási-nevelési munkájuk középpontjában az emberi méltóság és tisztelet áll, a szeretetet, elfogadást, közösségépítést nemcsak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is megpróbálják átadni a diákoknak.

Az egyházi ünnepeken, miséken, lelkinapokon, zarándoklatokon keresztül a keresztény értékeket közvetítik a diákok felé. Az oktatás mellett a munka szeretetére, kiskert művelésére, egészséges életmódra, településük és környezetük szépítésére, tisztán tartására, jótékonyságra, segítségnyújtásra nevelik a gyerekeket. Az iskola nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulmányi versenyekre felkészítsék a diákokat, több napos táboraik középpontjában a közösségépítés áll.

Nagy Zoltán, a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs megbízottja egyházmegyéjének közösségépítő, a cigány kultúra és hagyományok ápolására vonatkozó feladatairól tartott előadást. Legfontosabb feladatnak azt tekinti, hogy személyes tapasztalatokat szerezve, a cigány nemzetiség mindennapi nehézségeit, kihívásait, sajátos hitrendszerét megértve próbáljanak a szakemberek hidat építeni a nemzetiségek között.

A papnövendékek számára úgynevezett szociális délutánokat szerveznek, melynek keretében beszélgetnek a családokkal, a különböző korosztályokkal, a gyerekekkel együtt zenélhetnek, ezáltal jobban megértik a mindennapi nehézségeiket. Az együttéléshez, közösségépítéshez fontos egymás kultúráját, hitét, hagyományait megismerni.

A műhelynap kötetlen beszélgetéssel zárult.

Az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs pedagógiai műhelyének első találkozóját 2023. május 3-án tartották Hernádkakon, a Mátyás Király Katolikus Általános Iskolában.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Federics Róbert–Kissné Vanyó Boglárka/Szent István Televízió

