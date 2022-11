Tárjátok ki szíveteket! – Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi segélyprogramja

Tárjuk ki a szívünket, és adjunk belőle egy darabot azoknak, akiknek szüksége van rá! – buzdított Écsy Gábor a december 22-ig tartó segélyprogramot, köztük az Angyalbatyut is elindító sajtótájékoztatón. „Sok kihívással nézünk szembe az idei karácsony során. Eddig a járvány nehezítette meg legjobban a közös ünnepeket, keveset és félve találkozhattunk az idősebb családtagokkal. Most más jellegű problémák csökkentik az ünnep fényét.”

Mint mondta, a nélkülözőkért való összefogásnak kettős célja van: ünnepé tenni a karácsonyt, és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit. „Szeretnénk élelmiszert vinni a családoknak, hogy ne üres asztalnál kelljen megélni a karácsonyt. Idén is meghívjuk közös ünnepségre a magányos és szegény körülmények között élő időseket. Célunk, hogy lakhatási támogatást adjunk, hogy emberi körülmények között élhessék a családok hétköznapjaikat és ünnepeiket.”

A karitászigazgató kifejezte háláját a tízezer önkéntesüknek, akik a különböző élethelyzetekben személyre szabott segítséget nyújtanak a Karitász hálózatán belül. „Hálásak vagyunk a munkájukért, segítségükkel válik életté segélyszervezetünk jelmondata: »Embertől emberig!«”

Ezután az akció országos programjait ismertette Écsy Gábor. „Számos helyen osztanak egész télen teát és meleg ételt hajléktalanoknak és krízishelyzetben élőknek. Több száz családot szeretnénk kályhával és igény szerint tűzifával segíteni, valamint különböző programokkal és gyűjtésekkel. Készséggel fordulunk a határon túlra is, ahol a magyar családokat élelmiszercsomagokkal, édességekkel, a gyermekeket ajándékokkal segítjük az ünnepek előtt.”

Az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akciót több éve hirdetik meg sikeresen. Ennek keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni valamelyik gyűjtőponton. Számos iskolában és templomban gyűjtenek játékokat, édességeket. A Katolikus Karitász az adományozó gyermekek segítségével országszerte több tízezer rászoruló gyermeknek szeretne idén is örömet szerezni.

November 27-től egészen karácsonyig többféleképpen be lehet kapcsolódni az országos akcióba – ismertette az igazgató. – A 1356-os adományvonal hívásával 500 forintos támogatást adhatnak, de banki átutalással (bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12011148–00124534–00100008) is támogathatják a programot, vagy online adományozással a karitasz.hu oldalon.

Az egyházmegyei karitászközpontokban és a meghirdetett gyűjtőpontokon is be lehet kapcsolódni az akcióba tárgyi vagy pénzadománnyal. Écsy Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a Szent István-bazilika előtti adventi vásárban is működtetnek adománypontot december 22-éig.

Ismertette, hogy az „Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási akció is elkezdődik december 4-én Győrben az országos megnyitóval, immár tizenkettedik éve. „Az utcán lévő embereket szólítjuk meg, hogy segítsenek bennünket a jót tenni, és önmaguk is tegyék a jót azzal, hogy egy rászoruló emberen, családon segítenek.” Az akció egy héten keresztül hívja fel a figyelmet a szegény családok helyzetére december 4. és 11. között. „Az ország különböző településein ragyognak majd fel a gyertyák, hogy figyelmeztessenek, vannak nálunk szegényebb körülmények között élő emberek. Gondoljunk rájuk, és segítsünk rajtuk!”

Kérjük, hogy lehetőségeik szerint csatlakozzanak a Karitász adventi adománygyűjtő akcióihoz, buzdítsák ismerőseiket, és vigyék hírét, hogy minél nagyobb lehessen az összefogás, és a korábbiaknál is több rászorulón segítsünk! – buzdított végül Écsy Gábor.

Dolhai Attila tavaly először vett részt a Karitász Angyalbatyu segélyakciójának népszerűsítésében. „Akkor vetődött fel, hogy írjunk egy dalt, hátha azon keresztül még közelebb jutunk a felnőttek és a gyerekek szívéhez.” A színművész invitált a karácsonyi jótékonysági koncertre is, amely a Szent István-bazilikában lesz december 17-én 19.30-kor, segítve karácsony előtt a lelki elmélyülésben. A belépés ingyenes, de regisztrálni kell a Karitász felületein (karitasz.hu oldalon vagy a karitász központi telefonszámán: 06-1-372-09-10). Ezután elénekelte az általa írt Angyalbatyu című, szívhez szóló dalt, melyre sokan odagyűltek a térről.

A színművész kérdésünkre elmondta: az Angyalbatyu a felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szóló bensőséges dal arról, hogyan készülhetünk, csomagolhatunk ajándékot, amit láthatatlan kezek eljuttatnak a megfelelő helyekre. „Nem lehet elég korán kezdeni, hogy olyanokat is megajándékozzunk, akik nem a családhoz vagy az ismerősi körhöz tartoznak. Köszöntsük azokat is, akik mennyei ajándékot várnak! Ebben a gyerekek is részt tudnak venni akár úgy, hogy kiválasztják a számukra kedves ajándékot, hátha másnak is akkora boldogságot okoz, mint nekik.

A dal arról is szól, hogy a Messiás érkezése ajándék: az élet hozta helyzetekben megpihenhetünk egy kicsit, rátekinthetünk a Jóistenre. Ő senkiről sem mond le, mindenki odafordulhat hozzá akkor is, amikor éppen nem képes arra, hogy megnyíljon. Ha egy ilyen sorshelyzetben vagyunk, ha nehéz bízni bárkiben vagy bármiben, akkor is szép csendesen oda lehet bújni a jászol mellé, és talán megoldódik a probléma” – mondta Dolhai Attila.

„A gyerekek felé az a kérés, hogy állítsanak össze egy csomagot egy hasonló korban levő gyermeknek. Valami olyat, amit ők készítenek, vagy amiről lemondanak, vagy amire gyűjtenek, és megvásárolják – válaszolta Écsy Gábor a kérdésünkre. – Az elmúlt években is nagyon találékonyak voltak, és kedves sorokat is fogalmaztak arról, milyen szeretettel készítették ismeretlenül is a csomagot, amire ráírják azt is, hogy milyen korú fiúnak vagy lánynak szánják. Általában 12–14 éves korig ajándékozunk.”

A karitászigazgató elmondta, a megajándékozottak minden évben nagy lelkesedéssel jönnek az ünnepségre, rohannak, hogy átvegyék az ajándékokat. „Nagy karitász-zacskóban adjuk nekik oda ezeket, teszünk melléjük játékot, élelmiszert, bejglit, szaloncukrot, így aztán elég súlyos az a csomag.”

Budapesten az ünnepség eddig a Magyar Szentek Templomában, most a Városmajorban lesz. Minden egyházmegyei karitász a saját maga által választott helyszínen rendez átadó ünnepséget. „Kárpátaljára teherautóval visszük az angyalbatyukat, tavaly háromezer doboznyit szállítottunk. Ott a Kárpátaljai Nagycsaládosokért Egyesület szervezte meg a szétosztásukat, illetve a Munkácsi Egyházmegyei Karitász. A gyerekeknek minden meglepetés és öröm, és azt gondolom, nemcsak a tárgy fontos nekik, hanem az is, hogy ezért sok ember és más gyerekek is tettek: megérzik, hogy ezzel nekik örömet akartak szerezni.”

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír