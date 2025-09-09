Tartalmas programokkal várja az érdeklődőket Budapesten az Ida utcai görögkatolikus központ

A kulturális központ szorosan együttműködik a vele egy épületben működő Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon, melynek lakói a közösség önkéntes szolgálatában is részt vállalnak, legyen szó programok szervezéséről, közösségépítésről vagy a liturgikus élet formálásáról. Ez a modell lehetővé teszi, hogy a kollégium és a központ egymást erősítő szellemi-lelki közösségként működjön, fiatalok szolgáljanak a fővárosért és az egész társadalomért.

Programjaikra minden érdeklődőt szeretettel várnak!

1. Liturgikus és lelki élet

A keleti kereszténység szíve és motorja egyrészt a közös imádság és a liturgikus élet, másrészt a csendes, belső ima. Ezt a közös zsolozsmák és az eucharisztia ünneplésével, valamint az Imádság iskolája – a szemlélődés tapasztalata című tematikus sorozatukkal igyekeznek segíteni.

2. Szellemi és kulturális programok

A rendszeres előadás-sorozatok teológiai, filozófiai, művészeti és történelmi témák köré szerveződnek. Az idei félév előadás-sorozata a Kelet fénye – A görögkatolikus örökség nyomában címet viseli.

3. Közösségi és művészeti élet

A program harmadik eleme a tevékeny életet célozza meg. Ebben a félévben ikonfestő kört indítanak, ahol a résztvevők a félév végére saját ablakukat festhetik meg a végtelenre.

A központ programfelelőse Tóth Attila Ákos; elérhetősége: aranyhaz.gorkat@gmail.com

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Horváth Kristóf; Király András/Görögkatolikus Metropólia

