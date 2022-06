Te Deumot tartott az egri szeminárium közössége

Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora elmondta, Istennek hála, a világjárvány utolsó hullámai ellenére zökkenőmentesen zajlott a munka az intézményben a tanév során. Rámutatott: a hálaadáskor emlékezünk örömeinkre és bánatainkra, sikereinkre és kudarcainkra, s tudjuk, Istennek köze van mindenhez, ami történik velünk.

A rektor köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, Ficzek László általános helynököt, az elöljárókat és Pajtókné Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát, valamint a növendékeket. Kiemelte, hogy az egri egyetemmel korábban is szoros volt a kapcsolat, augusztus elseje óta pedig közös a fenntartó, az Egri Főegyházmegye, s ez minőségi változást is jelent: az Egri Hittudományi Főiskola segíti, hogy a keresztény értékek hangsúlyozottan megjelenjenek az egyetem életében.

Az elmúlt tanév legfontosabb eseményeit, illetve adatait összegezve Dolhai Lajos felidézte, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékezetes napjai után kezdődött a munka a szemináriumokban. A tanév száztizenkét hallgatóval indult, köztük huszonöten kispapok, míg huszonheten katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszakon, negyvenkilencen hittanár–nevelő mesterszakon tanultak, emellett tizenegy gyakorló pedagógus vett részt szakirányú továbbképzésen.

Hat papnövendék fejezte be idén tanulmányait és kérhetette pappá szentelését, közülük négyen baccalaueratusi diplomát is kapnak, így a későbbiekben további tudományos teológiai fokozatot is szerezhetnek. Katekáta alapszakon tizenketten, hittanár–nevelő mesterszakon heten kapnak diplomát.

A rektor átadta a hat végzős papnövendéknek okleveleiket, s elbúcsúztatta őket.

Az ünnepi eseményen Pro Seminario Agriensi kitüntető emlékérmet kapott Szabó József spirituális, aki tizenhat éve szolgálja a papképzést Egerben.

Ternyák Csaba egri érsek köszönetet mondott a díjazottnak lelkiismeretes munkájáért, s úgy fogalmazott, a kispapok tekintetében látható a köszönet, s ez mutatja, hogy a spirituális jól végezte munkáját.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió

Magyar Kurír