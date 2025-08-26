Tekerj Magdival! – Biciklis zarándoklatot szerveznek Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

Szeretsz biciklizni? Érdekel a zarándoklat? Szeretnél többet megtudni Bódi Magdiról, miközben egy lelkes csapattal tekersz? Akkor itt a helyed!

Útvonal:

1. nap: szeptember 4., csütörtök: Budapest–Székesfehérvár (80 km)

2. nap: szeptember 5., péntek: Székesfehérvár–Litér–Balatonfűzfő/Veszprém (50 km) – csatlakozási lehetőség csak Székesfehérváron van

3. nap: szeptember 6., szombat: biciklis bevonulás Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására (indulás a veszprémi Magyarok Nagyasszonya-templomtól)

Időpont: szeptember 4–6.

Költség-hozzájárulás:

16–30 éveseknek: 10.000 Ft, testvéreknek: 8.000 Ft

30 év felett: 20.000 Ft

Bírnád a 80 km-t? Ne aggódj, nem verseny! A cél, hogy együtt haladjunk és közösen éljük meg a zarándoklat örömét.

Korosztályos csoportokban lehetőséged lesz új barátokat szerezni.

Jelentkezési határidő: augusztus 29.

Jelentkezés ide kattintva.

Információk:



A zarándoklat maximális létszáma 120 fő.

A kerékpáros zarándoklaton 30 év felettiek is részt vehetnek, de ők a fiataloktól külön szekcióban fognak haladni és a programjaik is eltérnek.

Csomagszállítást biztosítunk, de a napi szükséges dolgokat magadnak kell vinned.

Ha valami miatt mégsem tudsz eljönni, a befizetett költség-hozzájárulást nincs módunkban visszafizetni.

A zarándoklat további tudnivalóiról a jelentkezőnek részletes információt fogunk küldeni.

Itt érhető el a részletes jelentkezési tájékoztató.

Támogatás:

– Szimpatikus a program számodra, és szeretnél segíteni abban, hogy minél több fiatalt el tudjunk vinni alacsony áron?

– Fiatal vagy, de már rendelkezel keresettel, és megteheted, légyszi, támogasd a zarándoklatot azzal, hogy a részvételi díjad mellett adományt is befizetsz.

Mindezt az alábbi számlaszámra való utalással teheted meg:

MKPK Ifjúsági Bizottsága 11100104-18167010-37000004, a közlemény rovatba az „adomány” szót kérjük beírni.

Hálásan köszönjük és támogatóinkért a zarándoklaton külön imádkozni fogunk!

Kérdés vagy segítség felajánlása: tekerjmagdival@katolikus.hu

#TekerjMagdival

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír