Tekerj Magdival! – Biciklis zarándoklatot szerveznek Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására

Szeretsz biciklizni? Érdekel a zarándoklat? Szeretnél többet megtudni Bódi Magdiról, miközben egy lelkes csapattal tekersz? Akkor itt a helyed!
Útvonal:
1. nap: szeptember 4., csütörtök: Budapest–Székesfehérvár (80 km)
2. nap: szeptember 5., péntek: Székesfehérvár–Litér–Balatonfűzfő/Veszprém (50 km) – csatlakozási lehetőség csak Székesfehérváron van
3. nap: szeptember 6., szombat: biciklis bevonulás Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására (indulás a veszprémi Magyarok Nagyasszonya-templomtól)
Időpont: szeptember 4–6.
Költség-hozzájárulás:
16–30 éveseknek: 10.000 Ft, testvéreknek: 8.000 Ft
30 év felett: 20.000 Ft
Bírnád a 80 km-t? Ne aggódj, nem verseny! A cél, hogy együtt haladjunk és közösen éljük meg a zarándoklat örömét.
Korosztályos csoportokban lehetőséged lesz új barátokat szerezni.
Jelentkezési határidő: augusztus 29.
Jelentkezés ide kattintva.
Információk:
A zarándoklat maximális létszáma 120 fő.
A kerékpáros zarándoklaton 30 év felettiek is részt vehetnek, de ők a fiataloktól külön szekcióban fognak haladni és a programjaik is eltérnek.
Csomagszállítást biztosítunk, de a napi szükséges dolgokat magadnak kell vinned.
Ha valami miatt mégsem tudsz eljönni, a befizetett költség-hozzájárulást nincs módunkban visszafizetni.
A zarándoklat további tudnivalóiról a jelentkezőnek részletes információt fogunk küldeni.
Itt érhető el a részletes jelentkezési tájékoztató.
Támogatás:
– Szimpatikus a program számodra, és szeretnél segíteni abban, hogy minél több fiatalt el tudjunk vinni alacsony áron?
– Fiatal vagy, de már rendelkezel keresettel, és megteheted, légyszi, támogasd a zarándoklatot azzal, hogy a részvételi díjad mellett adományt is befizetsz.
Mindezt az alábbi számlaszámra való utalással teheted meg:
MKPK Ifjúsági Bizottsága 11100104-18167010-37000004, a közlemény rovatba az „adomány” szót kérjük beírni.
Hálásan köszönjük és támogatóinkért a zarándoklaton külön imádkozni fogunk!
Kérdés vagy segítség felajánlása: tekerjmagdival@katolikus.hu
#TekerjMagdival
Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria