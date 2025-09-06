Tekerj Magdival! – Kerékpáros zarándokok bevonulása a boldoggá avatás helyszínére

Hazai – 2025. szeptember 6., szombat | 10:30
15

Szeptember 6-án 8 órakor gyülekeztek a Tekerj Magdival! kerékpáros zarándoklat résztvevői Veszprémben, a Magyarok Nagyasszonya-templomnál, majd ünnepélyesen átvonultak az ott hozzájuk csatlakozókkal a ONE Veszprém Arénához, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására.

A Tekerj Magdival! kerékpáros zarándoklat a Veszprémi Főegyházmegye szervezésében és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága támogatásával jött létre Brunner Róbert főszervező ötlete nyomán.

A zarándokok szeptember 4-én, csütörtökön indultak majdnem negyvenen Budapest-Kelenföldről, hozzájuk Székesfehérváron csatlakoztak még tízen. Logós sportpólójukkal, Bódi Mária Magdolnás zászlójukkal már messziről kitűntek az emberek közül, akik örömmel, szeretettel és büszkén fogadták őket.

A biciklis zarándokok közül a fiatal korosztály előző nap este részt vett a Magdi Festen, az idősebbek pedig Magdi életének egyik helyszínéről, Fűzfőről indulva csatlakoztak vissza a közösséggé formálódott biciklis zarándokcsoporthoz.

Az Arénához történő ünnepélyes átvonulás során felhívták a veszprémiek és a boldoggá avatásra távolabbról érkezők figyelmét Bódi Mária Magdolnára, aki mindenhová biciklivel járt, de egyszerű, hétköznapi életét Krisztusnak radikálisan átadva élte meg egészen a vértanúságig.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír
(ve)

#Bódi Mária Magdolna #egyházmegyék #sport #szentek és boldogok #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató