Tekerj Magdival! – Kerékpáros zarándokok bevonulása a boldoggá avatás helyszínére

A Tekerj Magdival! kerékpáros zarándoklat a Veszprémi Főegyházmegye szervezésében és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága támogatásával jött létre Brunner Róbert főszervező ötlete nyomán.

A zarándokok szeptember 4-én, csütörtökön indultak majdnem negyvenen Budapest-Kelenföldről, hozzájuk Székesfehérváron csatlakoztak még tízen. Logós sportpólójukkal, Bódi Mária Magdolnás zászlójukkal már messziről kitűntek az emberek közül, akik örömmel, szeretettel és büszkén fogadták őket.

A biciklis zarándokok közül a fiatal korosztály előző nap este részt vett a Magdi Festen, az idősebbek pedig Magdi életének egyik helyszínéről, Fűzfőről indulva csatlakoztak vissza a közösséggé formálódott biciklis zarándokcsoporthoz.

Az Arénához történő ünnepélyes átvonulás során felhívták a veszprémiek és a boldoggá avatásra távolabbról érkezők figyelmét Bódi Mária Magdolnára, aki mindenhová biciklivel járt, de egyszerű, hétköznapi életét Krisztusnak radikálisan átadva élte meg egészen a vértanúságig.

