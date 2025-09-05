Mire tanít Magdi? – Ifjúsági találkozó a boldoggá avatás vigíliáján Veszprémben

Megalapozta a hangulatot a Rád Találtam Dicsőítő Csoport lendületes zenéje, a bekapcsolódásra buzdító énekek.

Udvardy György veszprémi érsek házigazdaként köszöntötte a fiatalokat. „Mit gondoltok a boldogságról?” – kérdezte a fiatalokat. Ennek átgondolására hívott a főpásztor.

„Szeretnénk mindannyian boldogok lenni, ti is, én is. Ez vezet bennünket. Tanulni akarjuk, hogyan lehetünk boldogok. A boldogságot pedig ünnepelni kell. Erre hív Egyházunk, és abban segít, hogy felmutasson példákat, akik megtalálták a boldogság útját.

Magdi élete a külső szemlélő számára nem lehetett boldog, hiszen semmi sem sikerült neki. Élete nehéz volt, mégis boldog volt; tele volt erővel, dinamizmussal, és meghozott meghatározó döntéseket. Élete biztosíték számunkra, bátran kérhetjük a boldoggá avatása kapcsán, hogy adjon erőt, bátorságot. 1943-ban végzett lelkigyakorlata során azt kérte Istentől: szeretné, ha élete fiatalon érne véget, és ez a fiataloknak segítene közelebb jutni Jézushoz.

Magdi értünk adta életét. hogy mi boldogok tudjunk lenni, erősítsük egymásban a boldogság utáni vágyat!”

Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius XIV. Leó pápa nevében köszöntötte a fiatalokat. Beszédét angolul mondta; szavait Kulcsár Dávid tolmácsolta. Azt fogalmazta meg a fiataloknak: „Az Úrnak ma is szüksége van rátok, személyesen hív benneteket ma: téged, téged és téged, mint egykor Bódi Mária Magdolnát.”

Elcsendesedésre hívott abban a térben, az arénában, amely általában tele van zajjal, a szurkolók, zenekarok hangja tölti be. „Ma este ti is énekelni, lelkendezni, tapsolni fogtok, de találjatok perceket az elcsendesedésre, amikor a szívetekbe néztek, és elmondjátok Jézusnak, hogy szeretnétek befogadni a jelenlétét.”

A nuncius arra buzdította a fiatalokat, hogy tekintsenek Jézusra mint „csapatkapitányra”, aki arra hív, hogy az ő csapatában játsszunk. Ehhez azonban edzeni kell: beszélni Jézussal imádságban, bátornak lenni a hitvallásban, és szeretettel fordulni mások felé. „Hallgatsz a csapatkapitányra? Imádkozol? Beszélsz Jézussal? – tette fel a kérdést. – Beszélj folyamatosan vele, a jó és nehéz pillanatokban, amikor jót cselekszel, és amikor rosszat.”

Hangsúlyozta: „Ti vagytok a változás főszereplői, a jövő a ti kezetekben van. Ti magatok is átalakulásban vagytok.

Mondjatok igent Jézusnak, és építsetek közösséget, Egyházat, jobb társadalmat, hiszen fiatal szívetek egy jobb világot akar építeni.

Legyetek Krisztus igazi atlétái, akik szívből és lendülettel építik a világot, igazságosabbá és testvériesebbé téve azt.”

„Ne fogadjátok el, hogy a vallásos emberek unalmas, otthon ülő típusok, akik nem túl érdekesek.” A nuncius felhívta a figyelmet arra, hogy az aréna – akárcsak az élet – mindig átalakul. A keresztény élet nem a biztonságról szól, hanem a kalandról: a hit, az igazság, az önátadás nagy kalandjáról. „Találd meg a küldetésedet, és kövesd azt! Légy kalandor ahelyett, hogy aggodalmaskodnál! Találd meg a küldetésedet! Akkor tudod meg, ki vagy valójában, ha felfedezed és követed azt a hivatást, amelyre Isten hív. Ez kaland, nem biztonsági játék.”

Végül így bátorított: „Ne féljetek a változástól, ne féljetek a csendtől, és ne féljetek Jézustól, a kalandtól, amelyet Jézus kínál! Mert ti a keresztény hit nagy kalandjára vagytok meghívva, arra, hogy minél inkább hasonlóvá váljatok Istenhez. A legfontosabb: ne féljetek! Ő nem kényelmet, hanem igazi, örömteli és bátor életet ad – pont olyat, amire egy fiatal szív vágyik.”

Erdő Péter bíboros elmondta: Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási eljárásának hivatalos újraindításakor „ahogy megismertük életét, egyre inkább a hatása alá kerültünk. Átéreztük, hogy ő egyike azoknak, akik az egész magyar Egyház számára erőforrást jelentenek, akinek emléke egyesíteni tud bennünket magyar katolikusokat” – mutatott rá arra, hogy nem a közös törvények, hanem a közös emlékezet tesz néppé egy sokaságot. A keresztények, „kétmilliárdnyian a világon, Jézusra emlékezünk. Ő a közös emlékük, élete, halála, feltámadása, és amit ránk hagyott, hogy éljük vele az Eucharisztiát.”

Az emlékezet kiterjed azokra a nemzedékekre, akik már nincsenek köztünk, különösen azokra, akik Jézus igazi követőiként, akik különleges emléket hagynak hátra. Így volt ez Bódi Magdi esetében is: az emberek elkezdték gyűjteni azokat az emlékeket, amelyeket ő hagyott ránk. Jött az az idő, amikor erről nem lehetett nyilvánosan beszélni, de az emlék újra és újra előtört.

Az örök emlékezet őrzi az igaz ember életét. Istenben van ez az örök emlékezet, közösségben és szeretetben őrződik meg.

Ha követjük a boldogok és szentek példáját, mi is eljuthatunk a boldogító színelátásra. „Fontos, hogy új meg új szenteket avassunk” – mondta a bíboros.

Bátorított: „Magdi emblémájában egy biciklit látunk. Magdi közel van életünkhöz. Azt kell megértenünk, hogy a Krisztushoz való személyes ragaszkodás teszi az ember életét szentté, ez teheti a mi életünket is szentté.” Az Egyház a boldoggá avatással felmutatja ezt az életpéldát, és arra bátorít, hogy kérhetjük közbenjárását.

„A szentek földi életük után is emberek maradtak, akik tudnak örülni, meg tudják érteni és követni tudják életünket, és tudnak örülni annak, ha tiszteljük őket. Tudjátok, a szentek észreveszik, ha virágot teszünk a képük elé. Arra hívlak benneteket, ismerjétek meg életüket, szeressétek őket, bizalommal kérjétek segítségüket. Sokszor van, hogy a nagy célt, Krisztus nagy példáját látjuk, de életünkben közelebb állnak hozzánk a kortárs boldogok, és szentek, olyanok, akik hasonló helyzeteket éltek meg. Gondoljunk rájuk, kérjük közbenjárásukat” – buzdított Erdő Péter bíboros.

Kulcsár Dávid személyes tanúságot tett arról a fiatal lányról, aki éveken át kísérte mindennapjait. Alakját felmutatva kiemelte: Magdi az a boldog, aki nem tudós, nem szerzetes, nem pap, aki az átlagember életét élte, akinek útja éppen ezért mindannyiunk számára követhető.

Laposa Norbert, Balatonfűzfő plébánosa a Balakatról, a folyamatos, 50 órás szentségimádás hétvégéiről beszélt. Ezeken 100–150 egyetemista vesz részt abban a balatonfűzfői Jézus Szíve templomban, ahol Magdi életfelajánlását tette. A plébános elmondta: az ő életéből kimaradtak az ifjúsági találkozók, de éppen a fiatalok jelenléte a plébániáján tanította arra, hogy az el- és bezárkózás a legrosszabb, amit tehet. „Nyitni kezdtem. Ti nyitottátok meg bezárkózó szívemet. Magdi, akinek kezdetben támogatását kértem, nem maradt adósom. Ti is kérjétek őt, és vegyétek észre segítségét!”

Török Teodóra résztvevőként kezdte a Balakatot; távolságot tartott, de ma már szervező. „Nagy hatással van az életemre” – mutatott rá, hogy a Balakat révén megismert Magdi segített neki abban, hogy Istent szolgálva akarja élni életét.

„Érezhető jelenlétével vezetett rá, hogy mások örömében tudjam megtalálni Istenhez kapcsolódásomat. Magdi arra tanít, hogy másokért éljünk. Szebbé tette az életemet, mert általa közel kerültem Istenhez.”

„Magdi üzenetét szeretném átadni” – kezdte tanítását Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök. Ezt Magdi nevének kezdőbetűihez kapcsolta, majd ugyancsak a kezdőbetükhöz kapcsolva adott útmutatót a szentségimádáshoz.

M – merészség a hitben.

Magdi kész volt megvallani hitét akkor is, amikor nem volt könnyű. Nektek is lehet kínos bevallani, hogy templomba jártok. Továbbá bátorságot igényel, ha hiszünk valakinek, mert feltételezi a bizalmat. Magdi merészségét az jelentette, hogy feltétlenül bízott Jézusban.

A – alázat Isten előtt.

Magdi nem magát akarta megvalósítani, hanem Krisztus akaratát akarta élni. Ehhez kell az önismeret. Az az ember önazonos, aki tudja, mik az erősségei, gyengeségei. Kell a tudatosság, mert nem engedi, hogy sodorja az élet. Magdi tudatosan képezte a társait, vitte őket a templomba, a segítő szolgálatra.

G – Gondviselésbe vetett bizalom.

Magdi élete tele volt bizonytalansággal. A szentségimádásban lehetőséget ad megtanulni, milyen, ha elengedjük a kontrolt. Iskola, párválasztás, mi lesz a jövőben? – a nyugtalanító kérdések terhét a szentségimádásban letehetjük az Úr elé.

D – derű.

Magdi mosolya mindent elárul, abból a belső békéből fakad, amelyet az Istennel való kapcsolatban él meg. Élete nem volt gondtalan, de derűvel fogadta a nehézségeket is. Az ember követ és követhet el hibákat, lehet bénázni, Isten így is örömét leli bennünk – mondta a püspök.

I – istenkapcsolat.

Az Istenhez tartozás olyan identitást ad, amely minden nehézségben segíteni tud. A világ címkét aggat ránk, lehetünk gúnyolódás tárgyai. Az a fontos, amit Isten mond: „Hozzám tartozol, az enyém vagy.” Ez megvéd. Ez ad identitást. Nem a többieknek kell megfelelnem, hanem az Istenhez tartozást kell jól megélnem. Ez volt Magdi életének is az alapja.

„Ha Jézussal találkoztok, a ti életetekből is forrás fakadhat. Legyetek merészek, alázatosak, derűsek, vessétek bizalmatokat a Gondviselésbe, és éljétek meg kapcsolatotokat Istennel. És hozzatok döntést: Akarsz-e szentté válni? Mit kell tennem?” – a püspök azt kérte, hogy ezekkel a kérdésekkel kezdjék el a szentségimádást, melyhez ugyancsak Magdi nevének kezdőbetűivel adott útmutatást.

M – Maradj a jelenben, Jézus előtt. Ezt tudatosítsd magadban.

A – alhatsz is. Nagy lelkivezetők szerint a lelkiélet alapja a jó alvás. Fábry Kornél arra figyelmeztetett: „Nem te vagy a főszereplő, Jézus akar alakítani.” Engedd, hogy ő dolgozzon benned, add át magad. Szabad elpihenni Jézusnál.

G – gyónhatsz is. Leteheted a bűneidet, akkor is, ha már régen nem tetted, ha akár több év eltelt a gyónásod óta.

D – dicsőíts hálaadással. Ebben segíthet az ének.

I – imaszándékot is írhattok, és igekártyát is húzhattok. Mi szól hozzád most a Szentírásból?

A Rád Találtam Dicsőítő Csoport vezette a találkozó alatt a dicsőítést. A Sziráki Péter vezetésével alakult csoporthoz most ötven fiatal tartozik öt közösségben. Járják az országot, elsősorban oktatási intézményeket, hogy találkozzanak középiskolásokkal, és Jézusról, hitről, imádságról beszéljenek nekik, miközben énekelnek velük, nekik. Nagyszerű hangulatot teremtenek. Lendületes zenével és őszinte, személyes tanúságtétellel szólítják meg a fiatalokat és tanáraikat.

A Magdi Festet követően a fiatalok az arénában töltötték az éjszakát. Polifoamok töltötték be a küzdőteret.

A résztvevőkkel készített riportunkat holnap olvashatják.

Fotó: Lambert Attila



Trauttwein Éva/Magyar Kurír