Téli találkozások Istennel Szentkúton

Szentkúton megkezdődött az elcsendesedés időszaka, amikor sok zarándok ismét ellátogat a kegyhelyre, hogy elmélyítse kapcsolatát Istennel. Ennek jegyében a következő hónapokban olyan programokon vehetünk részt, amelyek nemcsak az egyéni elmélyülésre vágyókat szólítják meg, hanem csoportokban is lehetőséget nyújtanak, hogy élethelyzeteikre, kérdéseikre közös megoldást keressenek. A tematikus alkalmak között helyet kapnak például párkeresőknek, egyedülálló fiataloknak és gyermekáldásra váró pároknak szóló lelkigyakorlatok is.

A téli hónapokban a kegyhely gazdag programkínálattal várja a látogatókat, akik valamennyien megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb, leginkább hívó lelki töltekezési lehetőséget. „A zarándokhely azok számára is nyitva áll, akik életük problémáira keresnek megoldást, legyen szó gyermekáldásról, párkapcsolati nehézségekről, vagy egyszerűen csak a belső béke megtalálásáról” – hangsúlyozta Orosz Lóránt OFM, a kegyhely igazgatója.

Az adventi időszakot Palkó Julián OFM lelkigyakorlata nyitja meg december 6. és 8. között, amelyet december 8-án egy különleges adventi vásár követ; december 23. és 27. között pedig a szentkúti zarándokház megnyitja ajtaját azok előtt, akiknek nincs kivel tölteniük a karácsonyt, így ők is szeretetteljes körben, a Szűzanya ölelésében ünnepelhetik meg Jézus Krisztus születését.

A 2025-ös év elején folytatódnak a lelkigyakorlatok, amelyek a különböző élethelyzetekben kínálnak segítséget:

Barsi Balázs atya papok és szerzetesek szüleinek tart lelkigyakorlatot január 17–19. között.

Január 23–26. között Takács Klarissza nővér vezetésével csendes, egyénileg vezetett lelkigyakorlat segíti a résztvevőket a belső béke és a Teremtővel való mélyebb kapcsolat megtalálásában.

Székely János püspök lelkigyakorlatát Három életfilozófia: Prédikátor, Jób, Énekek éneke címmel tartja február 7–9. között.

Február 7–9. között Csépányi Gábor atya vezetésével gyermekre vágyók számára tartanak lelkigyakorlatot, míg március 7–9. között Asztalosné Elekes Szende és Asztalos Dániel várja az egyedülálló fiatalokat egy lelki hétvégére.

A zarándokok közelebb kerülhetnek hitükhöz és önmagukhoz, miközben megpihenhetnek a kegyhely nyugodt, természeti szépségektől övezett környezetében. A közelmúlt fejlesztései révén immár a korábbiaknál többen vehetnek részt a téli programokon, az apartmanházak pedig kényelmes szálláshelyként várják a feltöltődni vágyókat.

„Vannak az emberek életében olyan különleges helyek, amelyek valami jóra emlékeztetik őket. Egyesek kötődnek a családi, nagyszülői házhoz vagy egy játszótérhez, parkhoz, ahol jókat beszélgettek valakivel.

Szerintem Istennel kapcsolatban is vannak ilyen speciális terek, ahol a hétköznapok sodrásából kiszakadva megtapasztalhatjuk a hit erejét

– osztotta meg Orosz Lóránt, aki szerint a kegyhelyek fontos szerepet töltenek be az emberek életében. Ezek a szent helyek azokat is megszólítják, akiknek Istennel való kapcsolata még csak most formálódik. Mátraverebély-Szentkút a találkozás helyszíne: a lelki elcsendesedés, a közösség és a feltöltődés színtere.

Lóránt atya elmondta, hogy a zarándoklat, ahogy a kegyhelyek látogatása is, egyidős az emberi civilizációval, és minden vallásban nagy szerepet játszik: „Ferenc pápa szavai szerint a zarándokhelyek az evangelizáció frontvonalában állnak, és Mátraverebély-Szentkút ennek kiváló példája. Ide olyan emberek jönnek, akik vágynak arra, hogy találkozzanak Istennel.” Ezért különösen fontos az itt zajló lelkipásztori munka, amely a klasszikus ferences hagyományokra épít: a gyóntatásra, a prédikációra és a lelkivezetésre.

A lelkigyakorlatokra űrlapokon keresztül vagy a kegyhely elérhetőségein lehet jelentkezni.

*

Nemzeti kegyhelyünk, Mátraverebély-Szentkút számára a 2024-es év igen sűrű volt. Orosz Lóránt kegyhelyigazgatót Szerdahelyi Csongor többek között az elmúlt időszak búcsúiról, a megújult apartmanházakról és a 2025-ös szentévvel kapcsolatos tervekről is kérdezte november 15-én a Magyar Katolikus Rádióban. Szó esett arról is, hogy milyen szerepe van a kegyhelynek a magyarországi és a felvidéki hívek közötti kapcsolatépítésben, milyen más programokra lehet még számítani, illetve beszéltek az ünnepek előtti katekézisekről is.

Szöveg: Gellért Sára

Forrás: Ferences Média

Fotó: Mátraverebély-Szentkút Facebook-oldala

Magyar Kurír