Teljesítsd és pipáld ki! – Böjti kihívás: lelki kalandtúra és kincsgyűjtés

Egészen konkrét kihívásokat tartalmaz az alábbi „pipalista”, amely segíthet követni a negyven nap során teljesített vállalásokat.

A böjti lemondások és felajánlások igazi kincsekké válhatnak.

Sok örömet hozzá!

1. Nem vettem meg – bár nagyon tetszett, de nincs most szükségem rá.

2. Nem mondtam ki – bár igazam volt, de nem vált volna épülésre.

3. Elmondtam érte egy imát – bár ő nem szólt hozzám szépen.

4. Adományt adtam neki – bár nem biztos, hogy jól használja fel.

5. Nem ettem meg – bár jól esett volna.

6. Gyalogoltam – bár kocsival is mehettem volna.

7. Nem kapcsoltam be – bár nagyon szerettem volna megnézi.

8. Elmentem egy szertartásra – bár lustálkodhattam is volna.

9. Szentírást olvastam – közösségi oldalak helyett.

10. Megtettem – bár nem az én dolgom lett volna.

11. Megöleltem – bár lett volna okom veszekedni is vele.

12. Megbocsátottam neki – anélkül, hogy kérte volna.

13. Megleptem egy aprósággal – bár elfelejtett ma valamit, ami fontos lett volna.

14. Elfogadtam a véleményét – pedig én teljesen mást gondolok erről.

15. Meglátogattam – pedig elfoglalt voltam, de neki ez jólesett.

16. Vizet ittam – pedig mást is ihattam volna.

17. Végighallgattam – bár nem volt kedvem hozzá.

18. Felhívtam – pedig ő nem hívott már hetek óta.

19. Adtam neki még egy esélyt – pedig már sokat eljátszott.

20. Megvigasztaltam – bár nekem is vigaszra lett volna szükségem.

21. Békejobbot nyújtottam – pedig neki kellett volna.

22. Elvállaltam – pedig más is megtehette volna.

23. Nem mondtam el egy pletykát – pedig a barátaimmal jól kibeszélhettük volna.

24. Megköszöntem – pedig nem szépen szólt hozzám.

25. Hálát adtam – pedig abban a pillanatban nem esett jól, amit kaptam.

26. Jót mondtam róla – pedig ő nem így tett legutóbb.

27. Odaadtam – pedig magamnak szerettem volna.

28. Nem tettem meg – pedig nagyon akartam, de tudtam, nem származik belőle jó.

29. Végre megtettem – pedig sokáig halogattam.

30. A mai böjtöt érte ajánlottam fel – mert sok a bajom vele.

31. Végre meggyóntam – pedig sokáig halogattam.

32. Részt vettem egy nagyböjti szertartáson – pedig hosszúnak gondoltam.

33. Elhunytjaimért imádkoztam – mert már rég nem gondoltam rájuk.

34. Időben kikapcsoltam – mert tudom, nem vált volna épülésemre.

35. Lelki olvasmányt olvastam – bár kedvenc regényemet is elővehettem volna.

36. Kedves voltam hozzá – bár nem volt jókedvem.

37. Nem panaszkodtam neki – pedig ma különösen lett volna rá okom.

38. Megajándékoztam magam egy kis építő csönddel – pedig jobban vágytam a mindent elnyomó zajra.

39. Komolyabb adománnyal támogattam egy nemes ügyet – mert tudom, ők jobban rászorulnak.

40. Munkába menet munkatársamért imádkoztam – mert már napok óta csak elmegyünk egymás mellett.

+ Joker: nem is gondoltam volna, hogy lelki javamra válik.

A böjti kihíváslista nyomtatható formában INNEN letölthető.

Forrás és fotó: Glosszata Facebook-oldala



