Temesvárra látogatott Frank-Walter Steinmeier német köztársasági elnök

Pál József Csaba megyéspüspök a székesegyház bejáratánál köszöntötte a német államfőt. A főtemplomban üdvözlésként Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista egy zeneművet adott elő a Wegenstein-orgonán.

A főpásztor ezután röviden bemutatta Frank-Walter Steinmeier köztársasági elnöknek a soknemzetiségű és soknyelvű temesvári egyházmegyét, valamint a bánsági németek alapvető hozzájárulását az egyházmegye, a régió és a Béga-parti város történetéhez, fejlődéséhez.

A székesegyház, amely több mint két és fél évszázada meghatározó Temesvár életében, szimbolikus hely, a temesvári és bánsági katolikusok, németek, magyarok, románok, horvátok, csehek, szlovákok és bolgárok főtemploma, egyben találkozóhely minden más népcsoport és felekezet számára – mondta a főpásztor. Pál József Csaba kiemelte a román ortodox és a szerb ortodox felekezettel fennálló régi és erős ökumenikus kapcsolatot, a görögkatolikus egyházzal való közösséget, az evangélikus és a református felekezettel, valamint a zsidó hitközséggel való közeli kapcsolatot, amit a közelmúltban megrendezett ökumenikus ifjúsági fesztivál is tanúsított.

A német köztársasági elnök kérdésére, hogy a szentmiséket milyen nyelveken celebrálják, Pál József Csaba püspök és Dominic Fritz temesvári polgármester is megerősítette, hogy minden vasárnap, illetve a hét folyamán is német, román és magyar nyelven mutatnak be liturgiát.

A magas rangú vendég méltatta a székesegyház európai uniós felújítási projektjét, a munkálatok mennyiségét és értékét is. Ezzel kapcsolatban a főpásztor, valamint Nikola Lauš püspöki irodaigazgató, a templom felújítási projektjének egyházmegyei felelőse szolgált konkrétumokkal. A német államfő kiemelte a színek, a fény, az egyházi műalkotások szépségét.

A felek megelégedéssel állapították meg, hogy a temesvári egyházmegye különösen fontos támogatást kapott a német katolikusok Renovabis Alapítványától, de a kölni, paderborni és bambergi főegyházmegyétől, a rottenburg-stuttgarti, münsteri és mainzi egyházmegyétől, valamint más hazai és külföldi egyesületektől és szponzoroktól, továbbá a külföldre kivándorolt vagy az otthon maradt bánsági németektől is.

A temesvári püspökség nevében Pál József Csaba megyéspüspök átnyújtotta Frank-Walter Steinmeiernek Martin Roos nyugalmazott püspök temesvári székesegyházról írt háromkötetes művét (Die Kathedrale zum hl. Georg zu Temeswar, Bischofskirche der Banater Metropole, Kaiserliche Stiftung der Habsburger).

Megköszönve az ajándékot a német köztársasági elnök érdeklődését és csodálatát fejezte ki a terjedelmes tudományos munka iránt, amely többek között a székesegyházi káptalant, az évszázadok során itt tevékenykedő személyiségeket és a kriptát ismerteti.

Szöveg: Claudiu-Sergiu Călin

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye



Fotó: Pázmány Zoltán (ADZ/BZ Temeswar)



Magyar Kurír