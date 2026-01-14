Teremtésvédelem – több mint környezetvédelem? – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A podcastsorozat hatodik adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a teremtésvédelem kérdéskörét járja körül.

A főpásztor többek között bemutatja, hogy mi a Szentírás tanítása a teremtésről, a teremtett világról; mit jelent Isten dicsőítése mindezért Dániel próféta könyvében, és Szent Pál milyen reménységről beszél a kérdés kontextusában. Ezt követően a püspök rávilágít, mi a különbség a teremtésvédelem és környezetvédelem között, Szent Ferenc példájára, és megosztja gondolatait Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájáról.

Székely János arról is beszél, hogy a Magyar Katolikus Egyházban, az egyes egyházmegyékben, iskolákban, sőt a plébániák szintjén milyen segítséget kaphatunk a területen.

A szeretet dallama podcast hatodik adását – az új év első adását – január 14-én, szerdán 7 órakor adta közre az MKPK sajtóirodája; elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube és Spotify-csatornáján.

Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült.

A következő résszel január 28-án, szerdán jelentkezünk –, témája az ember, a férfi és a nő, a család méltósága.

A korábbi adások visszanézhetőek és -hallgathatóak a Magyar Katolikus Egyház YouTube- és Spotify-csatornáján.

Minden kedves Olvasónknak, Hallgatónknak, Nézőnknek kegyelmekben gazdag, békés, áldott új esztendőt kívánunk!

