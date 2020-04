Teremtésvédelmi kalendárium – A víz partjára ültetett fa

Sokan úgy látják, hogy nem marad olyan a világ, mint amilyen a Covid-19 járvány előtt volt. Ennek az ellenkezőjéről is sokan vannak meggyőződve, hiszen hamarosan meglesz a vakcina, és máris nem lesz fontos sem a távolságtartás, sem a – talán néha túlzó – higiénia, újra virágzik majd a világkereskedelem, és még jobban túltoljuk a természeti erőforrások korlátok nélküli használatát, hiszen szükség lesz erre a „V” alakú GDP-alakuláshoz. Van olyan vélekedés, hogy a napjainkban még erős fogadkozások – a mértékletesség, az erőforrások védelme, a lokalitás erősítése, a környezet–ember–társadalom hármas régen elveszett harmóniájának helyreállítására való törekvés – már a közeljövőben sem lesznek annyira hangsúlyosak, mint most.

Mit tanult az emberiség a spanyolnáthából? Társadalmi-gazdasági értelemben szinte semmit! Talán csak a higiénia és az elkülönítés járványügyi fontosságát értettük meg. És vajon ma tanulunk-e abból, hogy ami most történik, nemcsak egy félelmetes, különösen a betegeket és öregeket nem kímélő „taigetosz járvány”, hanem az eddigi, csillogó globális kereskedelmi hálózatok egyik nem várt, életveszélyes mellékterméke?

Már hallom is egy képzeletbeli technokrata őszinte válaszát: „ez a járvány kétségtelenül váratlan következmény, ezért ezentúl az ilyen típusú mellékhatásokkal többet kell törődnünk”.

Kínában már kezd visszaállni az élet a járvány előtti időkhöz hasonlóan. Óvatosan nyitottak, még erős a távolságtartás fenntartására való törekvés, és éppen ezért egyre nagyobb a városi utak és a települések közötti autósztrádák forgalma. A nemzetközi tudósításokban úgy fogalmaznak, „visszatért a közúti csúcsforgalmak időszaka” Kínában, ott is, ahol a legnagyobb volt a lezárás.

Valami ilyesmire számítok Európában is: lassan, óvatosan, de határozottan már a régi élet visszatérését tervezik a döntéshozók, ami persze érthető, de most kellene, lehetne átgondolni az élet újranyitásának hatásait közép- és hosszabb távon is.