Terepkerékpár-túrát szerveztek a szalézi Szent Artemide Zatti tiszteletére Péliföldszentkereszten

A 20. század elején élt olasz származású szalézi laikus testvér – aki Argentínában szolgált – legendás volt arról, hogy mindenhova kerékpárral ment. Betegápolóként sokszor naponta több tucat kilométert letekert, hogy felkeresse a rábízott betegeket. Miután fiatalkorában ő maga is megbetegedett tuberkulózisban, a gyógyulása után hálából elkötelezte magát Istennek, és szalézi laikus testvérként segített a betegek ellátásában. Egy kórház és gyógyszertár működtetésében is kulcsszerepet vállalt, gyakorlatilag egészségügyi intézményt vezetett, miközben kerékpárral járta a várost, hogy a betegeket otthonaikban is ellássa.

Bár hivatalosan nem volt orvos, a helyiek „a biciklis szent orvosként” emlegették. A kórházban dolgozó orvosok is elismerték tudását és tapasztalatát. Szelíd kitartása, embersége és a bicikli segítségével végzett szolgálata példaképpé tette őt a mai kerékpárosok számára is.

A róla elnevezett túrán két különböző táv közül választhattak a résztvevők: volt egy rövidebb, nagyjából 5 kilométeres, családbarát szakasz, amely a kisebbeknek is teljesíthető volt, valamint egy hosszabb, az Öreg-kő szikláját megkerülő, technikásabb útvonal, amely már igazi kihívást jelentett a tapasztalt bringásoknak is.

A nap nem csak a túráról szólt: a látogatóközpontnál kerékpáros ügyességi pálya, ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, limonádéstand és számos játékos program várta a családokat. A teljesítménytúra végén minden résztvevő égetett fa emlékérmet és oklevelet kapott.

Külön öröm volt a résztvevők számára, hogy egy szakaszon Ilodigwe Emmanuel szalézi atya is csatlakozott a csapathoz, aki a Gerecse MTB Team tiszteletbeli tagjává vált, és egy saját csapatmezt is átvehetett.

Forrás és fotó: szaleziak.hu/Lengyel Ákos

Magyar Kurír