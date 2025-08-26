Ternyák Csaba egri érsek a főegyházmegye településeinek polgármestereivel találkozott

Köszöntőjében a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hogy 2010 óta 56 településen közel hatvan köznevelési intézmény működtetését vállalta át az Egri Főegyházmegye. Minden évben minden intézményben igyekeznek valamilyen fejlesztést megvalósítani. Az országos óvodaprogram keretében húsz új óvoda épül a főegyházmegyében. A katolikus egyház elsődleges célja, hogy ezekben az intézményekben a lelkiismeretükre hallgató fiatalokat képezzen, neveljen, akik otthon érzik magukat a saját településükön, kiveszik a részüket a közösségi munkából, a település szebbé tételéből.

A főpásztor emellett felidézte az elmúlt időszakban a katolikus egyházat érintő legfőbb változásokat, így például Ferenc pápa halálát és XIV. Leó pápa megválasztását, valamint beszélt a jubileumi szentév eseményeiről is.

Balaton községben 12 évvel ezelőtt indult szorosabb együttműködés az önkormányzat és az egyház között. Udzeliné Murányi Enikő polgármester büszkeségét fejezte ki, hogy míg 2013-ban 112 diák járt a katolikus iskolába, ma már az intézmény bővítése zajlik, annak érdekében, hogy a jelenleg oda járó 180 diák kényelmes körülmények között, korszerű eszközökkel felszerelt létesítményben gyarapíthassa tudását. Az egyházi nevelésnek köszönhetően változott a gyerekek mentalitása, idősekkel és fiatalokkal egyaránt tisztelettudóbbak.

A találkozó kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatok megosztásával zárult.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Lénárt Márton

Forrás és videó: Szent István Televízió/Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír