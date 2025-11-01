Ternyák Csaba érsek Katona István halálára: Az Isteni Irgalmasság fáradhatatlan apostola volt

Kedves Testvérek!

Dr. Katona István püspök atya, egyházmegyénk nyugalmazott segédpüspöke, 2025. október 21-én a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthonban szentségekkel megerősítve, csendben elhunyt. Augusztus 28-án még ő áldotta meg a felújított egri bazilikában elkészült akadálymentes bejáratot. Röviddel ezután érkezett a hír, hogy Püspök Atya combcsonttörést szenvedett, kórházba került, és megműtötték. Műtétje után gondos ápolásban részesült, de már nem tudott talpra állni.

97. születésnapján még meglátogattuk és közös imádságban köszöntünk el Tőle.

Katona István 1928. október 3-án, Nagykátán született. A Szegedi MÁV Intézetben érettségizett. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte, és 1953. június 7-én ugyanott szentelték pappá. Káplánként szolgált Újszegeden és Kiszomboron. 1958-ban plébánosi kinevezést kapott Klárafalvára, majd Apátfalván és Szeged-Rókus plébániákon teljesített plébánosi szolgálatot. 1970-ben teológiai doktorátust szerzett a Hittudományi Akadémián. Szent II. János Pál pápa 1989. november 3-án nevezte ki váci segédpüspökké. A váci székesegyházban december 9-én szentelték püspökké. Püspöki jelmondata: „Maradj velünk, Jézusunk”. 1989–97 között általános helynök és 1992–98 között váci székesegyházi plébános. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciában a Katolikus Iskolák Főhatósága elnökeként tevékenykedett 1996-ig. Tevékenységének elismeréseként a Pro Pedagogia Christiana kitüntetés arany fokozatában részesült. 1997. október 10-én egri segédpüspöki kinevezést kapott. 2007. december 8-i gyűlésén a székeskáptalan nagyprépostnak választotta meg.

Az Isteni Irgalmasság ügyének és az irgalmasság rózsafüzérének fáradhatatlan apostola volt, nemcsak egyházmegyénkben, hanem országszerte.

Évről évre sok zarándok keresi fel a krakkói Irgalmasság-bazilika magyar kápolnáját, amelynek létrejöttében elévülhetetlen érdemei vannak. Imádságos életét jól jellemzik könyvei, kiadványai, amelyeket a Szent István Rádió és Televízió segítségével, nagy buzgalommal terjesztett. Nagy gonddal állította össze a rádió számára a Szentek és szentéletű emberek című műsort, amelyet ő maga olvasott fel. Ezen műsorban naponta hallhatjuk békességet és derűt sugárzó kedves hangját.

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor, 2003-ban benyújtotta lemondását a pápának. Ekkor a Szentatya, II. János Pál pápa arra kérte, hogy további intézkedésig lássa el hivatalát.

Amikor végül 2013-ban Ferenc pápa elfogadta lemondását, 85 évesen ő volt Európa legidősebb aktív püspöke.

2018. március 20-tól a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthonban élt, idős kora, gyenge egészsége ellenére is készséggel, nagy odaadással misézett és gyóntatott.

A lelkipásztorok és a hívek szeretettel és örömmel vették körül a halk szavú, derűs és mégis határozott főpapot. A magyar püspököket bemutató könyvsorozatban a róla készült kötet találóan a Szelíd határozottsággal címet kapta.

Imádkozunk érte és kérjük, hogy a végrendeletében meghagyott mottó beteljesüljön: „Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát”.

Temetése 2025. november 12-én, szerdán az egri bazilikában lesz. Koporsója előtt 9.30-kor elimádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatunk be lelke üdvéért. Ezt követően helyezzük sírba a bazilika altemplomában a feltámadás reményében.

Eger, 2025. október 28.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír