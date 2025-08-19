Testvéri szeretet a gyakorlatban – A Szent István Lovagrend segíti az erdélyi árvízkárosultakat is

A Magyarországon működő rend gyűjtése során 1,5 millió forint adomány gyűlt össze. Az összeget a lovagrend egyik tagja a helyi közösség képviselői előtt adta át egyforma arányban elosztva három család részére, közvetlenül, helyben segítve ezzel az újjáépítést. „Ez nemcsak pénz, hanem remény is számunkra” – mondta meghatottan az egyik családanya.

Ez a segítségnyújtás nem egy egyszeri akció, a lovagrend folyamatos elkötelezettségét tükrözi a testvéri szeretet gyakorlásában. A Szent István Lovagrend (Cruciferi Sancti Stephani Regis) a magyar katolikus hagyományban gyökerező, a lovagi erényeket megélő és továbbadó közösség. Tagjai Szent István intelmeit és a krisztusi szeretetet tekintik iránytűnek: védelmezik a hitet, támogatják az Egyházat, és közvetlen segítséget nyújtanak a rászorulóknak. A rend karitatív munkájának lényege, hogy a támogatás személyesen, a közösségek szívében valósuljon meg – ahogy ez most is történt.

A lovagrend ezzel a vállalással is folytatni szeretné azt a szeretetszolgálatot, amelynek lényege, hogy nem hagyja magára a rászorulókat, és konkrét tettekkel járul hozzá életük jobbá tételéhez. Az adományozók és támogató közösség segítsége nélkül mindez nem valósulhatna meg. Ezért a rend továbbra is számít mindazokra, akik segíteni szeretnének.

A Szent István Lovagrend ezúton is köszöni az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére küldött pénzbeli adományokat.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Szöveg: Váta Enikő CSR

Forrás és fotó: Szent István Lovagrend

Magyar Kurír