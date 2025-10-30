Tető nélkül apró házad, mondd, mit ér? – A Máltai Szeretetszolgálat flashmobja a hajléktalanokért

A hajléktalan emberekkel, szociális munkásokkal és máltai önkéntesekkel kiegészült 4 Akkord Show Kórussal Óbuda főterén több mint ötven résztvevő énekelt és táncolt, hogy így mutassanak rá: minden ember érték és az egymáshoz fordulás életet menthet.

A Máltai Szeretetszolgálat azt vallja, minden ember érték a maga képességeivel és sebzettségével együtt. Bár különbözőek vagyunk, de abban mégis egyformák, hogy nem a hiányaink határoznak meg, a hajléktalan emberek értékei nem különböznek másokétól. A szervezet szemlélete szerint az otthonukat vesztett emberek segítése nem csak a szociális ellátó szervezetek ügye, a kirekesztetteket a társadalom képes újra befogadni, hogy ismét értékteremtő tagjai lehessenek, munkát vállalhassanak, újraépüljenek emberi kapcsolataik. Ezt jeleníti meg a több mint ötven résztvevővel szervezett flashmob a 4 Akkord Show Kórus vezetésével a zene egyetemes nyelvén.

A figyelemfelhívó esemény közben hajléktalan emberek forró teával kínálták és kerámiavirággal ajándékozták meg a járókelőket. Óbuda önkormányzatának együttműködésével a III. kerület főterén Máté Péter Zene nélkül mit érek én? című dalát adta elő a kórus hajléktalan emberekkel és a Máltai Szeretetszolgálat szociális munkásaival és önkénteseivel kiegészülve. A zene a mindenkiben közös értékeket fejezi ki, az együtt zenélés pedig azt jelképezi: ne menjünk el szó nélkül a bajba jutott ember mellett, merjünk közel lépni, megismerni, elfogadni és segíteni egymást.

A flashmobot az MMSZ első intézménye, a Miklós utcai hajléktalanszálló alapításának 35. évfordulójára szervezte. Az 1990 októberében megnyitott létesítmény a főváros budai oldalának első hajléktalanellátó intézménye volt. Harmincöt év alatt több mint háromezer ember fordult meg a szállón, amely az első éjszaka óta az év 365 napján éjjel-nappal telt házzal működik. A ma már integrált intézményben éjjeli menedék, nappali melegedő, mosoda, fürdő és számos szakember (szociális munkás, tüdőgyógyász, belgyógyász, fodrász, gyógytornász, pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember) és szolgáltatás várja a rászorulókat, akik szakkörökön, kreatív foglalkozásokon és hitéleti alkalmakon egyaránt részt vehetnek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az elmúlt harmincöt évben az ország egyik legnagyobb hajléktalanellátó szervezetévé vált, 12 városban 67 intézményt tart fenn, naponta mintegy 6000 hajléktalan emberről gondoskodik, a fővárosban pedig a budai oldal ellátásáért felel. Küldetése a hajléktalan emberek között három évtizede változatlan: segítséget nyújtani az utcára került, korábbi életüket elveszített embereknek. A közös megmozdulással és a videóval a segélyszervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy ezen a télen is számít a jó szándékú emberek éberségére és tettrekészségére.

A szervezet azt kéri, aki teheti, álljon meg, és beszélgessen a rászoruló emberekkel. Ha földön fekvő, segítségre szoruló embert látnak, hívják a regionális diszpécserszolgálatot!

A regionális diszpécserszolgálatok telefonszámai: Budapest, Pest megye: 06/1/3384186 Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye: 06/92/323000 Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém vármegye: 06/34/511028 Baranya, Somogy, Tolna megye: 06/72/233169 Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés megye: 06/76/485582 vagy 06/70/508080 Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 06/42/504618 Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye: 06/46/530268 Az egymásra figyelés életet menthet!

A Máltai Szeretetszolgálat Közép-magyaroszági Régiójának szervezésében megvalósult flashmobból az EWTN Katolikus TV közreműködésével készült videóklip.

Forrás és videó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

