Tetteinket a tiszta igazság vezesse – Beer Miklós püspök gyémántmiséjét ünnepelték Zebegényben

A szentmisén Csáki Tibor nagymarosi plébános beszédében kiemelte a helyszín jelentőségt: Zebegény, ahol Beer Miklós gyermekkorának egy részét töltötte, és ahol megszületett a hivatása.

A szentmisében Máté evangéliumából azt a részt olvasták fel, melyben Jézus buzdít: „Ne féljetek!”

„Jézus arra hív, hogy ne a megalkuvás, a külső elvárások, vagy a pillanatnyi felső vezetés nyomása irányítsa tetteinket, hanem a tiszta igazság. Teológiát tanítani, egyházi vezetőnek lenni az elmúlt évtizedek történelmi viharaiban nem volt könnyű feladat; sokszor volt szükség egyenes gerincre” – fogalmazott Csáki Tibor.

A plébános méltatta Beer Miklós rászorulók iránti figyelmét is. „Isten eszköze és gondviselésének képviselője lettél a szegények, elesettek számára. Számodra minden ember egy-egy olyan értékes lélek volt, akire az Atyának gondja van.”

A Váci Egyházmegyei Stúdió összeállításában nemcsak az ünnepi eseménybe pillanthatunk bele, hanem olyanok visszaemlékezéseit is hallhatjuk, akik hálával és szeretettel őrzik a Beer Miklóssal való találkozások emlékét.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Videó: Váci Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír