Ti vagytok a föld sója – Te Deummal zárták a nevelési évet a Győri Egyházmegyében

A szentmise főcelebránsa – Veres András győri megyéspüspök megbízásából – Kálmán Imre kanonok, püspöki irodaigazgató volt.

Prédikációja középpontjában a „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13) evangéliumi mondat állt.

A só láthatatlanul, kis mennyiségben is teljesen megváltoztatja az ételt. A hitben élő tanárnak szilárd alapja a Krisztusba vetett hit, ami megtartja őt.

Meg kell tudnunk adni a diáknak a valóság eredeti ízét – a találkozások örömét, a hús-vér közösséget, a személyes beszélgetést, a csendet és az Istenre figyelés szépségét

– hangsúlyozta Kálmán Imre atya.

De ez csak akkor megy, ha az ember a saját lelkében is szintén örömnek tartja mindezeket, és keresi a lehetőségét annak, hogy maga is megtapasztalja: Isten valóban közel jöhet hozzánk.

Biztatás számunkra, hogy a lélek „nem digitális”. A léleknek – akár a kovásznak, amit az ember a kenyérbe tesz – időre van szüksége, ahogyan a személyiség éréséhez is idő kell; amibe beleférnek a csalódások, az újrakezdések, a csendek és a megküzdött pillanatok.

Nem lehet egy éjszaka alatt letölteni a jellemet vagy a hitet, nincs szoftverfrissítés az emberhez. Érési folyamat van, amit a pedagógusoknak, lelkipásztoroknak kísérniük kell.

A gombnyomásra működő világban a katolikus pedagógus legnagyobb lázadása és egyben legszebb szolgálata az, ha időt ad a gyermeknek – időt a hibázásra, időt a lassú felkészülésre a versenyhez, időt a személyes, mély beszélgetésre. Ez a türelmes kísérés maga az evangélium hirdetése szavak nélkül.

Így tudunk engedelmeskedni Szent Ferenc és Jézus tanácsának, ami bennünket „sólétre” hív. Amikor nem sajnáljuk az időt a gyerekre, akkor azt üzenjük neki, hogy értékes vagy, fontosabb vagy, mint bármilyen algoritmus – hangsúlyozta a szentmise szónoka.

A szentmisén az egyetemes könyörgéseket az Győri Egyházmegye fenntartásában működő nyolc katolikus oktatási intézményből egy-egy pedagógus olvasta fel. A zenei szolgálatot Bognár Dávid, a Szent Anna-templom kántora és a templom szkólája látta el, Borsodiné Szabó Judit és Brandné Szabó Ildikó vezetésével.

Az ünnepi liturgiát követően a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda alsós diákjai énekes műsort adtak a templomban.

Biró Péter, a Győri Egyházmegye Intézményfenntartó Iroda igazgatója köszöntőjében kiemelte: „Nem élhetjük meg a hivatásunkat, szolgálatunkat állandó aggodalommal, felőrlődve a gondoktól, nehézségektől. Az a feladatunk, hogy örömmel ajándékozzuk oda magunkat másoknak, s ez az örömünk abból táplálkozik, hogy nemcsak tanítunk, nevelünk, de a katolikus óvoda-iskola küldetéseként evangelizálunk is, azaz átadjuk az örömhírt.”

A köszöntő gondolatok után az oktatási intézmény vezetője és Kálmán Imre atya együtt adták át elismerésként a Győri Egyházmegye főpásztora által alapított Zalka János-díjat, melyet első ízben osztottak ki az arra érdemes diákoknak, valamint a pedagógusi munkát elismerő Szent Gellért-díjakat.

Zalka János a Kapuvár melletti Veszkényben született 1820-ban, teológiai tanulmányait Esztergomban, Nagyszombatban és Bécsben végezte. Több egyháztörténelmi és kánonjogi könyve, tanulmánya jelent meg. A kiegyezés évében nevezték ki győri megyéspüspökké. Bővítette a szemináriumot; templomokat, kápolnákat építtetett. Nagy gondja volt a katolikus nevelés-oktatás fejlesztésére, megerősítésére: iskolákat alapított, szerzeteseket, nővéreket bízott meg tanítással-neveléssel. Többek között ő hívta meg Kapuvárra 1873-ban a Szatmári Irgalmasnővéreket, akik leányiskolát és óvodát indítottak.

Veres András győri megyéspüspök azzal a céllal alapította a nevével fémjelezett elismerést, hogy jutalmazza azokat az egyházmegyei fenntartású iskolákban tanuló fiatalokat, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel és tanúságtevő hitéletükkel példát mutatnak diáktársaiknak. 2026-ban négy tanuló részesült az elismerésben.

A díjazottak névsora IDE kattintva olvasható.

Az ünnepi szentmisét és díjátadást a Páli Szent Vince-iskola énektanáraiból és hitoktatóiból álló kamarakórus – Titz Ildikó, Szalai Győzőné, Gulyás Vilmos atya és Bognár Dávid – előadása zárta.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír