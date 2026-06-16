Tiszabő tíz éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adta össze

Az eredetileg tervezett tisztasági kendők és plüssjátékok helyett a bevétel egy régóta szükséges videólaringoszkóp és egy kilégzésmérő készülék megvásárlását tette lehetővé, a felajánlás pedig arról a településről érkezett, ahol tíz éve sok házról még az ajtók és ablakok is hiányoztak.

Összesen 1 millió 15 ezer forint gyűlt össze Tiszabő jótékonysági farsangján a szolnoki Hetényi Géza Kórház koraszülött osztálya számára; az összeget az intézmény egy videolaringoszkóp és egy H₂-kilégzésmérő beszerzésére fordította. A nagy értékű orvosi eszközök ünnepélyes átadására június 16-án került sor a kórházban. Az adományt Kubicsek Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola igazgatója, a karitatív szervezet tiszabői programjainak vezetője nyújtotta át Piroska Miklósnak, a kórház főigazgatójának.

A koraszülöttek ellátását segítő műszerekre február 5-én, a Máltai Szeretetszolgálat helyi sportcsarnokában megrendezett jótékonysági bálon adták össze a pénzt a falubeliek.

A statisztikai mutatók alapján Tiszabő 2016-ban az ország legszegényebb települése volt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat abban az évben, szeptemberben indította el Jelenlét programját a településen. A falu bejárása során a munkatársak többtucatnyi házat írtak össze, ahol ajtó vagy ablak hiányzott; a nyílászárókat a közeledő tél előtt polikarbonát lemezekkel pótolták, ami átengedi a fényt, és bent tartja a meleget.

A Máltai Szeretetszolgálat szeptember elsejétől átvette a település általános iskoláját. Az ablakok rendszeresen beáztak, nagyobb esőzések idején az osztálytermek padlójáról törölték a tócsákat. Télen a gyerekek nagykabátban ültek az órákon, vagy a még fűthető termekben délelőtt és délután tanultak felváltva. Volt, amikor a dolgozatíráshoz a tanárok otthonról hozták a papírt. Konyha és étkező hiányában az ebédet műanyag dobozokban adták ki, a gyerekek az udvaron állva vagy kerítések tövében ülve, az udvarra bejáró kóbor kutyák között fogyasztották el. Volt olyan tanár, aki szeptember 1-jén, az első munkanapján, rögtön a tanévnyitó után beadta a felmondását.

A szervezet megjelenése után kicserélték a nyílászárókat, felújították a víz-, fűtés-, áram- és szennyvízhálózatot; egy vadonatúj épületszárnyban hét tanterem épült; elkészült a melegítőkonyha és az étkezde; megszépült az udvar; később tornacsarnok épült a szomszédban.

2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett ember volt a faluban, 2020-ban azonban a Máltai Szeretetszolgálat egyszerre tizennégy fiatalnak adhatott jelképes elismerést a sikeres érettségi vizsgájáért.

Ma már többen a felsőoktatásban tanulnak, négyen pedig jövőre fogják megszerezni a tanári diplomájukat. A tehetséges diákok sorsát a nevelőtestület a középiskolai évek alatt is figyelemmel kíséri, támogatja és mentorálja őket, és aki sikeres érettségit tesz, számíthat rá, hogy pedagógiai asszisztensként visszatérhet egykori iskolájába. Azok, akik szívesen továbbtanulnának ezen a pályán, a Máltai Szeretetszolgálat támogatásával tanári diplomát szerezhetnek. A tiszabői Máltai iskolában a negyvenfős tanári karban 14 helyi fiatal dolgozik, akik közül nyolcan tanárképzőbe járnak, sőt van közülük, aki ezzel egyidőben Miskolcon jogi tanulmányokat is folytat.

A Máltai Szeretetszolgálat tiszabői szociális programja az élet szinte minden területére kiterjed, és valamilyen formában a település összes lakóját eléri. A kismamákat és a babákat a Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztő foglalkozásai várják; 2024-ben megnyílt a Máltai bölcsőde; az óvoda 2020 óta a karitatív szervezet fenntartásában áll; az általános iskolás gyerekeket délutánonként a Csimota Tanoda várja; a kunhegyesi szakképző iskolába járó diákokat pedig a Máltai iskolabusz szállítja oda-vissza, hogy ne kelljen naponta több órát tölteniük tömegközlekedéssel.

A helyi Jelenlét Pont a település valamennyi lakója előtt nyitva áll, többek között itt lehet fűtéstámogatást igényelni. Ez utóbbinak az alapját a Máltai Szeretetszolgálat Tiszabő határában 2020-ban üzembe helyezett szociális naperőműve jelenti, melynek bevételéből a rászoruló családok elfogyasztható energiát kapnak a téli időszakra, a fűtéshez pedig biztonságos elektromos fűtőtestet kölcsönöz számukra a karitatív szervezet.

A Máltai Szeretetszolgálat a régóta üresen álló művelődési ház átalakításával közösségi konyhát nyitott, ahol hatszáz adag ételt főznek a tiszabői bölcsőde, óvoda és iskola számára; a Máltai Manufaktúra helyi üzeme pedig lekvárokat, szörpöket, szendvicskrémeket, savanyúságokat készít a környékbeli termelők által előállított friss alapanyagokból.

A változások eredményei egyértelműen látszanak. Amíg korábban a lányok jellemzően 16 éves korukig férjhez mentek, megszülték első gyermeküket, és otthagyták az iskolát, ma már alig valaki szül 18 éves kora előtt. A nemek fokozatos kiegyenlítődése a ballagó fiatalokon végignézve különösen szembetűnő.

Idén február 5-én a tiszabői iskola jótékonysági farsangi bált szervezett. A hír, hogy a farsangi bál teljes bevételét a szolnoki kórház koraszülött osztálya kapja, Tiszabő teljes közösségét megmozgatta. A falu a 2022-es népszámlálás adatai alapján Magyarország legfiatalabb korösszetételű települései közé tartozik: a 2400 lakos közel fele 18 év alatti. Évente ötven-hatvan kisbaba születik, akik szinte kivétel nélkül a szolnoki Hetényi Géza Kórházban jönnek világra.

A tiszabői babák egyötöde kisebb születés körüli komplikációk miatt élete első napjait a koraszülött osztályon kénytelen eltölteni. A település a jótékonysági farsanggal a kórház dolgozóinak akarta kifejezni háláját.

A szervezők 250 tombolatárgyat gyűjtöttek. Volt olyan boltos, aki két ajándékcsomaggal állított be az iskolába, és mellé még 100 ezer forint készpénzt is letett. A büfé alapanyagait a tiszabői Máltai Közösségi Konyha ajánlotta fel, a szendvicseket és a fánkokat az iskola dolgozói készítették.

Az egész napos program fénypontja az esti tombola volt, melyre mintegy ezer tombolajegy fogyott el, úgyhogy a tanári karnak a háttérben szélsebesen kellett gyártania a szelvényeket. Volt, aki inkább a közvetlen adományozás mellett döntött; egy idős néni ötezer forintot adott az egyik szervezőnek azzal a kéréssel, hogy juttassák el a pénzt a kórháznak.

Tiszabő közössége számára meghatározó pillanat, hogy 2026-ban a jótékonysági farsang megszervezésével segélyre szoruló emberekből maguk is segítővé válhattak: a több mint egymillió forintnyi készpénz, amelyet összeadtak a rendezvényen a Hetényi Géza Kórház koraszülött osztálya számára, nem csupán adomány, hanem a település fejlődésének kézzel fogható jelképe.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence, Mága Adrián, Majoros Árpád Csaba

Magyar Kurír