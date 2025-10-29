Tíz éve működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában a karcagi általános iskola

2015 működik egyházi fenntartású intézményként a Györffy István Katolikus Általános Iskola. Az iskolához 2023-ban csatlakozott a szintén katolikus fenntartású Szent Erzsébet Óvoda.

A tizedik évforduló alkalmából rendezett ünnepség hálaadó érseki szentmisével kezdődött Karcag város sportcsarnokában.

Ternyák Csaba érsek szentbeszédének középpontjában a szeretet állt.

A katolikus iskolában azt is meg kell tanulniuk a gyermekeknek, hogy viszontszeressék a szüleiket, a testvéreiket, az iskolatársaikat azért, hogy a szeretetnek ez a köteléke összegyűjtse a családot és összegyűjtse a várost is – hangsúlyozta a főpásztor.

Ternyák Csaba a szentmise után az iskola épületében megáldotta a Szent II. János Pál tiszteletére újonnan kialakított kápolnát, amelynek oltárába a szent pápa vérereklyéjét is elhelyezte.

Szent II. János Pál pápa a béke embere volt – mondta még szentbeszédében az egri érsek. – Ezekben a nehéz, háborús években pedig kiváló példa előttünk a személye. Kérjük őt, hogy legyen égi közbenjárónk.

A program a Déryné Művelődési Központban folytatódott.

Kovács Miklósné főigazgató megköszönte az Egri Főegyházmegyének, a plébánosoknak, a városvezetésnek, a munkatársaknak és a szülőknek az elmúlt tíz évben nyújtott támogatást. Beszédében az intézményvezető kiemelte: a cél az, hogy az írás, olvasás, számolás és más világi tudományok mellett a gyerekeket szerető közösségben élő hitre, nemzeti értékeink megőrzésére, a teremtett világ értékeinek megóvására neveljék.

Isten ajándéka, hogy a 10. évforduló és az iskolakápolna megáldására a jubileumi szentévre esik, melynek mottója: „Legyetek a remény zarándokai”. „Úgy gondolom, mi, györffysek már 2015-től a remény zarándokai vagyunk” – mondta a főigazgató; majd Wass Albert szavait idézte: „A remény az ember lelkének a szárnya. Ha van, repülni tud.”

Kovács Miklósné reményét fejezte ki, „hogy az intézmény falai között munkálkodóknak és nevelkedőknek még sok-sok tíz évig, sőt az idők végezetéig sikerül ébren tartaniuk azt a keresztény szellemiséget, amely az elmúlt évtizedben is áthatotta. És akkor szárnyalni fog. A benne lakók szívében az »Uram, jó nekünk itt lennünk« érzésével, mint ahogyan most nekünk is” – fogalmazott az intézményvezető.

Köszöntőjében Szepesi Tibor, Karcag polgármestere elmondta, kevesen gondolták hogy rövid időn belül ily meghatározó szerepet tölt majd be a város és a térség életében az iskola.

„Akkor még csak hit és elszántság volt. Ma már látható eredmény, biztos alap, élő közösség. Tíz év alatt gyermekek százai lépték át ennek az iskolának a küszöbét. Itt tanultak meg írni, olvasni, gondolkodni, hinni, bízni és közösségben élni. Ez az iskola így nem csupán tudást adott, hanem emberi tartást, értéket és lelket is formált.”

Ternyák Csaba egri érsek beszédében hálával emlékezett meg Dobos László egykori polgármesterről, aki annak idején az első lépéseket támogatta. A főpásztor egyúttal köszönetet mondott a mostani vezetésnek, hogy a város továbbra is magáénak ismeri az intézményt. „Azzal, hogy az Egri Főegyházmegye megjelent mint fenntartó, új elem jelent meg az intézményben, elsősorban azáltal, hogy Jézus Krisztust behoztuk a falak közé. Isten megjelent a gyermekek életében is.

Olyan időszak után vagyunk, olyan nehéz évtizedek után, amikor sajnos sok család, sok ember élete középpontjából kikerült Isten személye és a hit. És akinek nincs hite, annak a szívében olykor, amikor problémák vannak, a remény is nehezen kap lángra, mert nincs igazi célja, nincs igazi iránya – fogalmazott Ternyák Csaba érsek.

A mi reményünknek igazi iránya van: Jézus Krisztus, az Isten Fia, aki igaz Isten és igaz ember.

Ha mi is igaz emberek szeretnénk lenni, akkor az ő modellje az, ami előttünk áll” – biztatott a főpásztor.

A beszédek után a diákság adott zenés, táncos gálaműsort.

Szöveg: Federics Róbert

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír