Tizedik alkalommal tartottak Rómában szeretetfőzést a Kapuvári ÍzvadÁszok

A Szentséges Megváltóról elnevezett plébániatemplom lépcsőin gyülekezők már órákkal az ebéd előtt megérkeztek.

„Nem baj, ha várni kell, meg ha esik is az eső. A magyarok minden évben jót főznek, és bőséges adagot adnak mindenkinek” – mondta az MTI-nek egy középkorú férfi, aki csak annyit árult el magáról, hogy egy Indiához közeli országból érkezett, és évek óta Róma utcáin él.

A Magyar László vezette Kapuvári ÍzvadÁszok minden évben, vízkereszt napjaiban tartott szeretetfőzése hagyománynak számít az olasz fővárosban: idén tizedik alkalommal voltak Rómában. A rászorulóknak főzött magyar ebéd csak a pandémia évében maradt el.

A mostani menü több száz adag gulyásleves volt, csirkepaprikás nokedlivel, kapuvári vitaminsaláta; palacsinta, szaloncukor és Cserpes Trudi is került a tányérok mellé. A Kapuvárról Rómába járművekkel érkező szakácsok tizennyolc kilogramm marhahúst és tizennyolc kiló baromfihúst hoztak magukkal.

„Ahol kell, segítünk. Feleségemmel közösen Kapuváron és környékén kezdtünk, és kevés hely van már Magyarországon, ahova ne vittünk volna segítséget, legyen szó szeretetfőzésről szegényeknek, vagy beteg gyerekekről, árvízkárosultakról. A katasztrófavédelem dolgozóinak is készítettünk ételt, így segítettük őket egy katasztrófahárítás alkalmával” – mondta Magyar László.

Hangsúlyozta, hogy nem tesznek különbséget, akár hazai vagy nemzetközi versenyen készítenek ételt, akár a rászorulók számára: „ugyanazzal az alapanyaggal, ugyanazzal a minőséggel dolgozunk, ez a mi védjegyünk”. Megjegyezte, hogy Rómában annyi a differencia, hogy baromfi- és marhahúst használnak, mivel szép számban akadnak olyanok, akik a sertéshúst nem fogyasztják.

Magyar László hangoztatta, hogy a Kapuvári ÍzvadÁszok munkáját számtalan támogató teszi lehetővé a város önkormányzatától kezdve az egyéni segítőkig. Idén a csapatot Magyarné Pócza Katalin, Tóth Imre, Varga Imre, Kiss Mihály Vencel, Peka Tibor alkotta. A római szeretetfőzéshez másodjára csatlakozott Tóth Imre kapuvári alpolgármester és egyben az egyházközség tanácsadó testülete elnöke, aki az MTI-nek kijelentette: jobb adni, mint kapni, de úgy érzi, ők elsősorban kapnak azzal, hogy Rómában segíthetnek az összes kapuvári nevében.

Az olasz főváros peremkerületében található plébánia vezetője, Gabriele Beltrami, a szkalabriniánusok misszionárius rend tagja úgy vélte, a magyarok készítette meleg étel nem csak a hasakat, a szíveket is megtölti.

„A magyar ebéd ide vonzza a legtörékenyebbeket: azokat, akik a korunkban felbomlott családi kötelékek nélkül maradtak, a magányos időseket és a migránsokat is, akiknek a száma a mi kerületünkben igen magas. A legtöbben latin-amerikai országokból, Indiából és térségéből származnak. A meleg étel az első lépés a kapcsolatteremtésre, és plébániánk olasz nyelvkurzust, lelki segélyt, munkaközvetítést is kínál” – hangoztatta.

Forrás: MTI

Fotó: Magyar László Facebook-oldala

Magyar Kurír