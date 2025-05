Tízéves a miskolci belvárosi óvoda

Az épület külsőre olyan, mint egy családi ház, és a légkör is családias, mindössze egy óvodai csoport elhelyezésére nyílik lehetőség. Az utca túloldalán található Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolával szoros kapcsolatot ápolnak, az óvodások sokszor járnak oda „vendégségbe” az ünnepeken és más rendezvényeken. Most is ezt tették, a gálának az iskola biztosította a helyszínt.

A Csillag csoport valamennyi óvodása szívet melengető műsorral köszöntötte a születésnapra érkezőket, köztük az intézmény tíz évvel ezelőtti megnyitásán fáradozókat, a fejlesztésén munkálkodókat, az első pedagógusokat. Az első óvodai csoportba járók ma már középiskolások, mégis örömmel vállalták azt is, hogy a kicsi koruk óta kibontakoztatott tehetségükkel színesítik az ünnepi műsort.

Az óvoda Szent Miklós oltalma alatt áll, a szentet ábrázoló ikonon ereklyéjét is elhelyezték. Szent Miklós neve kötelez – emlékeztetett Orosz Atanáz püspök köszöntőjében –, ő a hitelesség tanúja, aki csupa jóság. „Ahol a gyermekeket Szent Miklós oltalma alatt nevelik, ott kell, hogy nevelőik-oktatóik is csupa jósággal, tűnjenek ki.” Ennek a magasztos hivatásnak az itt dolgozók pedig igyekszenek eleget tenni, tette hozzá a püspök.

Az egyházmegye elkötelezett a gyermekek nevelése mellett; fenntartásában bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, kollégiumok és gyermekvédelmi intézmények vannak. Molnár Istvánné Palkó Ildikó Mária, az óvoda főigazgatója hálás szívvel mondott köszönetet mindazon szülőknek, akik a keresztény nevelés melletti elköteleződésük jeleként is legféltettebb kincsüket, gyermekeiket bízzák, bízták az intézményeikre.

Szerző: Varga-Juhász Bernadett

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír