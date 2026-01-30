Tízéves a Pannon Pilgrim zarándokiroda – A rövid repülős zarándoklatoktól a tengerentúli utakig

A Pannon Pilgrim története nem a klasszikus üzleti modell szerint indult. Az alapítók barátsága az 1990-es évek végére, a szegedi egyetemi lelkészségre nyúlik vissza. Bár az élet közel húsz évre elsodorta őket egymástól, az újra egymásra találásból született vállalkozás mára több ezer zarándokot utaztatott Európa legfontosabb kegyhelyeire és a Szentföldre.

Piaci résből sikertörténet: a „hosszú hétvégés” zarándoklatok

Az iroda indulásakor egy merész felismerésre épített: a mai hívőknek gyakran nincs idejük egyhetes buszos utazásokra. „Rájöttünk, hogy Lourdes vagy Fatima nem csak hosszú buszos zötykölődéssel érhető el. A repülőgépes, három-négy napos utak lehetővé tették, hogy a zarándoklat ne luxusidő, hanem egy könnyen megszervezhető lelki feltöltődés legyen, akár munka mellett is” – emlékeznek vissza az alapítók a kezdeti áttörésre.

Túlélés és megújulás

A pandémia okozta kényszerpihenő után az iroda profilja tovább bővült. A klasszikus Mária-kegyhelyek (Lourdes, Fatima, Loreto) és a Szentföld mellett a Pannon Pilgrim egyedi specialitásává váltak a külföldi gyalogos zarándoklatok, különösen Toszkánában és Róma környékén, amelyeket a hazai piacon egyedülálló módon szerveznek.

Közösség és jövőkép

A 10. évforduló nemcsak a múltidézésről, hanem a bővülésről is szól. Az egyéni utasok mellett egyre több egyházközség és baráti társaság bízza rájuk zártkörű zarándoklataik megszervezését. A jubileumi évben pedig új célpontok kerülnek a térképre:

● gyalogos zarándoklatok a spanyolországi El Caminón

● utazás a francia Alpokban fekvő La Salette-i kegyhelyre

●tengerentúli zarándoklat a világ legnagyobb Mária-kegyhelyére, a Mexikóvárosban található Guadalupéba

A Pannon Pilgrim mottója – „Társ az úton” – az elmúlt évtizedben több ezer utas és több tucat lelkivezető számára vált valósággá, bizonyítva, hogy a 21. században is van igény a szervezett, közösségi lelki élményekre.

A 10. évfordulót az iroda a munkatársak mellett a zarándoklatokat kísérő lelkiatyákkal és a leghűségesebb zarándoktársakkal ünnepli meg a január 31-én, szombaton 10 órakor kezdődő szentmisével Budapesten, a pasaréti ferences templomban. A hálaadó szentmise főcelebránsa Berhidai Piusz OFM lesz, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisa.

Forrás és illusztráció: Pannon Pilgrim

Magyar Kurír