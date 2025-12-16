Több akciót is szervezett a Győri Egyházmegyei Karitász karácsony előtt

A nagylelkű adományozóknak köszönhetően mintegy 706 angyalbatyuval teszi szebbé a győri egyházmegyei szervezet a kárpátaljai gyerekek karácsonyát a Katolikus Karitász országos akciójának keretében.

A Győri Egyházmegye önkéntes csoportjai, oktatási intézményei és sok-sok jó szándékú adományozó fogott össze a nemes cél érdekében, hogy november 3. és december 8. között egy-egy cipősdobozban elférő személyes ajándékokkal kedveskedjenek Kárpátalja szegény sorsú gyermekeinek.

*

A Győri Egyházmegyei Karitász és a Győri Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas alapítványának munkatársai december 9-én látogatást tettek a Mosonmagyaróvári Hospice Házban, ahol megváltozott munkaképességű munkatársaikkal együtt személyes jelenléttel, versekkel és kézműves ajándékokkal köszöntötték az intézmény lakóit és ápolóit.

*

Krisztus reménységét vitte el Veres András győri megyéspüspök és a Győri Egyházmegyei Karitász a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön fogvatartottjainak december 11-én, akik püspöki szentmisében hangolódtak lelkileg a közelgő karácsonyra.

A Győri Egyházmegyei Karitásznak több évre visszanyúló kapcsolata van a rabokkal, hiszen az étkezésekhez igényelt, de el nem fogyasztott májkrémmel folyamatosan segítik a szervezetet Andrics Máté börtönlelkész közreműködésével.

Ezt a nemes gesztust szerették volna megköszönni a szervezet munkatársai e látogatásukkal.

