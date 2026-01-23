Több mint 120 millió forint adomány gyűlt össze rászoruló családoknak a palackvisszaváltásokból

A Máltai Szeretetszolgálat a felajánlott összeget a játszóterek és családok átmeneti otthonainak fejlesztésére és programok szervezésére fordítja.

A „Mosolyra váltó” elnevezésű programnak köszönhetően a fogyasztók a REpont automatánál történő minden visszaváltásnál eldönthetik, hogy az italcsomagolások után járó összeget bolti utalványként – Európa-szinten egyedülálló módon – azonnali banki utalással kapják meg, vagy egyetlen gombnyomással jótékony célra ajánlják fel. Az elmúlt félévben a palackvisszaváltásokból több mint 120 millió forint adomány gyűlt össze.

A 2025. július 1. és december 31. között beérkezett felajánlásokkal a fogyasztók három országos segélyszervezet – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt – gyermek- és családvédelmi programjait támogathatták.

„Ez az adomány jól mutatja, hogy a REpont rendszer nemcsak a környezetet védi, hanem a társadalom számára is kézzelfogható segítséget jelent. Köszönjük mindenkinek, aki a visszaváltáskor az adományozást választotta, és ezzel hozzájárult a rászoruló családok támogatásához” – mondta Bozóki Csaba, a MOHU Intézményi Hulladékmenedzsment igazgatója.

A három segélyszervezet az adományokat gyermek- és családsegítő programjaiban használja fel. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a rászoruló családok mindennapi támogatására és gyermekek számára működtetett közösségi tereire fordítja az összeget. Az Ökumenikus Segélyszervezet hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését és esélyteremtő programjait támogatja belőle országos intézményhálózatában. A Magyar Vöröskereszt az adományt rászoruló családok megsegítésére, többek között alapvető ellátásra és gyermekek számára szervezett szociális programok finanszírozására használja fel.

A MOHU kötelező visszaváltási rendszerében az indulás óta eddig több mint 4 milliárd italcsomagolás került vissza a körforgásba. A „Mosolyra váltó” program ezen belül biztosít lehetőséget arra, hogy a visszaváltás során keletkező összeg közvetlenül jótékony célokat szolgáljon. A támogatható célok és szervezetek időről időre változnak. 2025 második félévében a rászoruló családokat lehetett támogatni a REpont automatákon.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír