Elsuttogott kívánságok válhattak valóra a Máltai Szeretetszolgálat akciójában

A Felzárkózó települések programban a szervezethez tartozó 95 településen és négy városi szegregátumban élő gyerekek mellett a Máltai Szeretetszolgálat pécsi, marcali és siófoki fejlesztő iskoláiba járó gyerekek kívánságait is összegyűjtötték a Jelenlét Pontokon és iskolákban dolgozó munkatársak.

majd a rajzokból és elejtett mondatokból összeállított listán szereplő kívánságokat közel harminc kisebb és nagyobb cég, baráti társaság, gimnáziumi osztály és több mint 200 magánadományozó teljesítette. A névre szóló címkékkel ellátott ajándékokat még karácsony előtt eljuttatta a Máltai Szeretetszolgálat az ország különböző pontjain élő családokhoz.

Alább egy gyűjtésben résztvevő munkatárs személyesebb hangvételű írását olvashatják.

*

A Csillagszóró csodái

Vannak a korán kelő angyalok, akik már hetekkel az ünnepek előtt „Csillagszóró-sapkába” bújnak; vannak az igazán lehetetlen feladatokat kedvelők, akik bármilyen gyerekrajzot képesek valósággá teremteni; vannak az újra és újra visszatérők, hiszen minden gyereknek jár egy ajándék; és vannak, akik képesek szó szerint az utolsó pillanatban is valóra váltani egy későn beeső kívánságot. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi Csillagszóró kampányában mindegyikük jelen volt – többszörösen.

– 5 abból a több mint 2300 kívánságból, amelyeket a felzárkózó településeken és városi szegregátumokban élő gyermekek fogalmaztak meg (ki írásban, ki rajzban, ki csak halkan elsuttogva) még hetekkel karácsony előtt, és bíztak rá bizalommal a Jelenlét Ponton dolgozó szociális munkatársakra.

A kívánságok aztán nagy útra indultak: kézről kézre vándoroltak egészen Budapestig, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat zugligeti központjába, ahol – gondolván naivan – megpihennek kicsit, míg várnak, hogy valaki magával vigye őket. A pihenésből aztán nem lett semmi, hiszen az angyalok már a kapuban várták őket, és vitték is magukkal tovább a papírokat, majd játékáruházak, vásárok, online boltok kínálatát fürkészték célirányosan, hogy elcsípjenek egy „igazán csajos felsőt”, megtalálják a legmenőbb nagykerű távirányítós terepjárót vagy éppen a tökéletesen puha és meleg mesehősös plüss takarót.

mert nem is olyan messze még sok nehéz sorsú településen élő gyermek várja izgatottan és reménnyel teli szívvel az igazi karácsonyi csodát.

A begyűjtött kívánságokhoz idén is csatlakoztak a siófoki, a pécsi és a marcali Máltai Fejlesztő Iskola súlyosan halmozottan fogyatékkal élő tanulóinak kérései is, és így összesen több mint 2300 gyerek bizonyosodhatott meg róla, hogy a szívből jövő kívánságok beteljesednek.

Közös játék

Fura egy mese lenne, amelyben Batman egy jó meleg pónis pulóverbe bugyolálva arról beszélgetne egy hosszú szőke hajú babával, hogy melyik távirányítós autó a leggyorsabb a világon, miközben a fejük felett két helikopter kergetőzik. Ilyen mese (egyelőre) nincs, de hogy felvázolt párbeszéd sem valósult meg, arról már nem tudhatunk biztosat, hiszen egy karácsonyi ajándékokat szállító máltais autó csomagterében bármi előfordulhat, főleg, ha órákon keresztül utaznak Magyarország legeldugottabb települései felé.

„Nézd, Apa, kettő is van benne! Így tudunk együtt játszani!” A sajónémeti ház kicsi, de szépen rendben tartott nappalijában a négyéves Zalán egyszerre két távirányítós autót emel ki a neki címzett dobozból. Rögvest neki is áll összeszerelni, míg testvére „nyakig merül” a vele megegyező magasságú ajándékzacskóban, majd szedegeti elő az izgalmas kincseket. Mindegyiket megmutatják egymásnak, majd alaposan megvizsgálják, és szépen sorba rendezik a takarón. Az első öröm után aztán gyorsan összeszedik a csomagolópapírt és a szétszórt kartonpapírokat, és viszik ki a konyhába. „Mindig így csinálják, nézzen be a szobájukba, azt maguk tartják rendbe” – mutat körbe nem kis büszkességel édesanyjuk, Roxána. A fiúknak ráadásul nemcsak egymásra, legkisebb testvérükre is van figyelmük, az új kincseket egyenként viszik oda megmutatni, és az sem zavarja őket, hogy láthatóan egyik sem hozza lázba, inkább alszik tovább. Mivel mindössze kéthetes, ez érthető is.

Szerző: Bőle Tamás