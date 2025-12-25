Több mint ezer hajléktalant ajándékoz meg Budapesten és környékén a Máltai Szeretetszolgálat

Az ajándékcsomag a fedél nélkül élő emberek igényeihez igazodva konzerveket, sós és édes kekszet, csokoládét, szaloncukrot, papírzsebkendőt, dezodort és kulacsot tartalmaz. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei a csomagokat többek között az „Adni öröm!” akcióban kapott adományokból állították össze, amely december 11–16. között zajlott a SPAR és INTERSPAR üzletekben.

A hajléktalan emberek az ajándékcsomagokat a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanszállóin és nappali melegedőiben veszik át. Akik nem fordulnak meg ezekben az intézményekben, azoknak az utcai gondozó szolgálat munkatársai személyesen viszik ki a megszokott helyükre.

Hogy hová? Kárpáti Attila hosszú évek óta él az autópálya egyik hídja alatt, ahol szemétből komplett kis birodalmat épített. Az alig pár méterre elhaladó autók zaja annyira erős, hogy beszélgetni csak kiabálva lehet vele.

A férfi megörül a Máltai Szeretetszolgálat kollégáinak, és választékos szókinccsel beszélget velük. Ez hatalmas eredmény, mert egyébként fél az emberektől: háromnegyed évbe telt, amíg a bizalmát sikerült elnyerni, és engedte magát karnyújtásnyira megközelíteni.

Az ajándékcsomag mellé két pár száraz zoknit is kap, mert ami a lábán van, csuromvizes. A ruházatához nagyon ragaszkodik, télidőben is papucsot visel.

Farkas Zoltán és fivére egymás mellett, egy-egy kimustrált lakóautóban él. Valaha autószerelő vállalkozásuk volt, de a rendszerváltás után csődbe mentek, a házukat is elvesztették.

Farkas Zoltán a napjait most a lakóautóban üldögélve tölti, amely elvileg fűtött ugyan, de a kis kályha több füstöt ad, mint meleget; az autó belsejét és a férfi arcát egyaránt vastag korom lepi.

A testvére most nincs itthon, a közeli szupermarket parkolójában kéreget, ebből van valamennyi bevételük. Egy jó szándékú szomszéd rendszeresen visz nekik élelmet, emiatt nem éheznek ugyan, de elveszítik a legfontosabb motivációjukat a továbblépésre.

Bódi László mindig izgő-mozgó ember volt, de krónikus betegsége miatt most már csak araszolni tud. Párjával, a szintén bottal közlekedő, mosolygós szemű Edittel szívességből laknak egy komfort nélküli házban.

A Máltai Szeretetszolgálat tartós élelmiszereket tartalmazó karácsonyi csomagja nagy segítséget jelent az idős párnak, akiknek a napjait Bambi, a mentett kutya és Cila, a kismacska szépíti meg.

A cica nemrég jelent meg az ajtajuk előtt, és többé nem tágított onnan. Azóta annyira megszerették, hogy csak pórázon engedik ki a kertbe, nehogy baja essen.

Harcsa Magdolna 17 éve költözött a város széli elhagyott telekre, hogy a tulajdonos megbízásából az ott tárolt autóroncsokat őrizze. Azóta felkapott lett a környék, sorra épülnek a társasházak, a lakások 2 millió forintos négyzetméteráron találnak gazdára. Az idős asszony továbbra is lakókocsiban él, a környéken gyűjtött fával fűt, áramot nem használ, vizet pedig a Máltai Szeretetszolgálat visz neki ballonokban.

Horváth Mihálynak biztos állása és szolgálati lakása volt, de miután szeretett nővére súlyos betegen az ő karjai között halt meg, úgy érezte, az életének nincs többé értelme.

Jelenleg egy vasútállomás környékén él, ha nagyon átfázik, ide ül be felmelegedni egy kicsit. Palackok visszaváltásából és alkalmi munkából él.

Pár hónappal ezelőtt körfűrésszel elvágta a kezét, ami nagyon nehezen gyógyul. A karácsonyi ajándékcsomag átvételekor megígérte, hogy bemegy a Máltai Szeretetszolgálat 24 órás Egészségügyi Centrumába, hogy a sebét átkötözzék.

Ezzel a kerekesszékben ülő, ápoltnak tűnő férfival először találkoztak az utcai gondozók a metró bejáratánál. Az ölében műanyag tányér, ebbe gyűjti a járókelőktől kapott aprót. A Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi csomagját meglepett arccal vette át, tavaly még biztosan nem kapott ilyet.

Demeter Ferencnek kétoldali tüdőgyulladása van, ami akkor derült ki, amikor a Máltai Szeretetszolgálat autóba ültette, és bevitte őt a hajléktalan emberek számára fenntartott 24 órás Egészségügyi Centrumába.

Jelenleg gyógyszert szed, és az utcán lábadozik. Hajléktalanszállóra, nappali melegedőbe nem szívesen megy be.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Kovács Bence

Magyar Kurír