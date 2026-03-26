Több mint négyezer család kap vetőmagcsomagot a Katolikus Karitász „Zöldellő kertek” programjában

A program keretében idén 29 millió forint értékben összesen 4354 rászoruló család részesül támogatásban.

A résztvevők kertjeik műveléséhez 14 féle zöldségmagot tartalmazó egységcsomagot kapnak, amelyek lehetővé teszik, hogy saját munkájuk révén termeljék meg a mindennapi élelmezéshez szükséges zöldségek jelentős részét.

A kiosztott csomagokban helyet kapott többek között paradicsom, sárgarépa, zöldborsó, dughagyma, étkezési szárazbab, uborka, cékla, karalábé, hónapos retek, sütőtök, kétféle zöldbab, spenót, fejessaláta is, emellett a keretek díszítésére virágmagokat is kapnak a családok.

A „Zöldellő kertek” program egy innovatív fejlesztési modellre épül: a Karitász nem csupán adományt biztosít, hanem a tudatos öngondoskodásra tanítja meg a résztvevőket. A vetőmagok mellé szakmai segítséget, részletes vetési segédletet és folyamatos kísérést is nyújtanak. A cél, hogy a családok ne passzív elszenvedői legyenek a nehézségeknek, hanem saját erőfeszítéseik árán, fenntartható módon javítsanak szociális helyeztükön.

A program olyan településeken valósul meg, ahol kiemelten fontos a társadalmi felzárkóztatás, és ahol a Katolikus Karitász önkéntes csoportjai aktívan jelen vannak. A helyi segítők a teljes termesztési időszakban figyelemmel kísérik a kertek fejlődését, szükség esetén eszközöket biztosítanak, és személyes tanácsokkal támogatják a gazdálkodást.

A program egyik alapelve az aktív részvétel: a kertek művelése és a kapott javakkal való felelős gazdálkodás minden esetben elvárás. Ez garantálja, hogy a támogatás ne csak egyszeri segítséget jelentsen, hanem valódi személetformálást indítson el, hozzájárulva a családok önellátásához és életminőségének emeléséhez.

A Katolikus Karitász elkötelezett az öngondoskodó háztartások megerősítése mellett, hiszen a tapasztalatok szerint a saját kézzel megtermelt élelmiszer nemcsak anyagi könnyebbséget, hanem büszkeséget és méltóságot is ad a rászoruló embereknek.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Merényi Zita/Magyra Kurír, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász, Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász, Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír